விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? எஸ்பிஐ-ல் துணை மேலாளர் பணிக்கு உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!
ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் (எஸ்பிஐ) காலியாகவுள்ள துணை மேலாளர் பணிகளுக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து...
எஸ்பிஐ - கோப்புப்படம்
பொதுத்துறை வங்கியான ஸ்டேட் பாங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் (எஸ்பிஐ) காலியாகவுள்ள துணை மேலாளர் பணிகளுக்கு பணிகளுக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து ஆக.27-க்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் விண்ணப்பித்து பயன்பெறவும்.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்.: CRPD/SCO/2026-27/11
பணி: Deputy Manager
பிரிவு: AI Specialist
காலியிடங்கள்: 12
பிரிவு : IT Security Expert
காலியிடங்கள்: 2
பிரிவு: Cyber Security Analyst
காலியிடங்கள்: 2
வயது வரம்பு: 25 முதல் 35 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
சம்பளம்: மாதம் ரூ.68,420
தகுதி: Computer Science, Computer Science & Engineering,Software Engineering, Information Technology, Electronics, Electronics & Communications Engineering, Data Science & Artifical Intelligence ஆகிய ஏதாவதொரு பிரிவில் பி.இ அல்லது பி.டெக் தேர்ச்சியுடன் 4 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.750. இதனை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவதில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://sbi.bank.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 27.08.2026
மேலும் விவங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Summary
State Bank of India invites online applications from eligible Indian citizens for appointment to the Specialist Cadre Officers Posts on Contract,Regular Basis.
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