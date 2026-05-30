கொச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

கொச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள ரிங்கர் டிரெய்னி பணிக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: CSL/P&A/APPE/SEL, DESI GNTD/RIGGER/2023/1, Dated 06th May 2026
பணி: Rigger
காலியிடங்கள் : 40
வயது வரம்பு: 18-லிருந்து 23-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்சவயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.
உதவித்தொகை : ரூ.11,000 (முதல் ஆண்டு ), மாதம் ரூ.12,000, (இரண்டாம் ஆண்டு)
பயிற்சிக்குப் பின் சம்பளம்: மாதம் ரூ.22,100 (முதல் ஆண்டு), ரூ.22,800 (இரண்டாம் ஆண்டு), ரூ.23,400 (மூன்றாம் ஆண்டு)
தகுதி: குறைந்தபட்சம் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: உடற்தகுதி, மருத்துவத் தகுதி, சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.cochinshipyard.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.5.2026
Summary
Cochin Shipyard Notification for Engagement of Rigger Trainee Apprentices under The Apprentices Act 1961
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.