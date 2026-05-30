Dinamani
டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவதற்கு கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!பஞ்சாப் உள்ளாட்சித் தேர்தல்: வாக்காளர்களுக்கு கேஜரிவால் நன்றி!தமிழகத்தில் 5 நாள்களுக்குள் பருவமழை தொடங்கும்!27 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இன்று இரவு நிகழும் 'புளூ மைக்ரோ மூன்'ஜூன் 1 திருச்சி கிழக்கு தொகுதி மக்களைச் சந்திக்கிறார் முதல்வர் விஜய்! தவெக குதிரை பேரம்: ஆளுநருடன் அதிமுக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு!நடிகர் அஜித்குமாரின் தாயார் மோகினி மணி காலமானார் குதிரை பேரம்: தலைமைச் செயலகம் தவெக அலுவலகமாக மாறிவிட்டது! அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்திஅஜித்குமாரைத் தேற்ற என்னிடம் வார்த்தைகள் இல்லை! மு.க. ஸ்டாலின்தவெகவில் குதிரை பேரமா? அமைச்சர் அருண்ராஜ் மறுப்புதங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்வு!
/
வேலைவாய்ப்பு

கொச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில் வேலை: உடனே விண்ணப்பிக்கவும்!

கொச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள ரிங்கர் டிரெய்னி பணிக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து...

News image

கொச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில் வேலை - cochinshipyard

Updated On :30 மே 2026, 3:10 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கொச்சின் கப்பல் கட்டும் நிறுவனத்தில் காலியாகவுள்ள ரிங்கர் டிரெய்னி பணிக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: CSL/P&A/APPE/SEL, DESI GNTD/RIGGER/2023/1, Dated 06th May 2026

பணி: Rigger

காலியிடங்கள் : 40

வயது வரம்பு: 18-லிருந்து 23-க்குள் இருக்க வேண்டும். உச்சவயது வரம்பில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர்களுக்கு 5 ஆண்டுகளும், ஓபிசி பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் சலுகை வழங்கப்படும்.

உதவித்தொகை : ரூ.11,000 (முதல் ஆண்டு ), மாதம் ரூ.12,000, (இரண்டாம் ஆண்டு)

பயிற்சிக்குப் பின் சம்பளம்: மாதம் ரூ.22,100 (முதல் ஆண்டு), ரூ.22,800 (இரண்டாம் ஆண்டு), ரூ.23,400 (மூன்றாம் ஆண்டு)

தகுதி: குறைந்தபட்சம் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: உடற்தகுதி, மருத்துவத் தகுதி, சான்றிதழ் சரிபார்த்தல் மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.cochinshipyard.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 30.5.2026

Summary

Cochin Shipyard Notification for Engagement of Rigger Trainee Apprentices under The Apprentices Act 1961

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு ரூ.10 கோடியில் புதிய கட்டடம்: ஆட்சியா் ஆய்வு

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு ரூ.10 கோடியில் புதிய கட்டடம்: ஆட்சியா் ஆய்வு

வெள்ளாற்றில் சேமிப்பிலுள்ள மணலை வீடு கட்டும் பயனாளிகளுக்கு வழங்கக் கோரிக்கை

வெள்ளாற்றில் சேமிப்பிலுள்ள மணலை வீடு கட்டும் பயனாளிகளுக்கு வழங்கக் கோரிக்கை

மேக்கேதாட்டு பிரச்னை: கா்நாடக அரசுக்கு ஜவாஹிருல்லா கண்டனம்

மேக்கேதாட்டு பிரச்னை: கா்நாடக அரசுக்கு ஜவாஹிருல்லா கண்டனம்

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா.. ? கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா.. ? கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை பணிக்கு விண்ணப்பிக்க இன்றே கடைசி!

விடியோக்கள்

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

Jailer -2 படத்தில் Hrithik Roshan சிறப்புத் தோற்றம்? | Cinema updates |

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

UN Kannan Interview | TVK அரசை கவிழ்க்க நினைத்தால்...? | TVK | CM Vijay | ADMK | Edapadi Palaniswami

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

ரிஷப் பந்தின் லக்னௌ தோற்றது ஏன்?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?

கேகேஆர் கேப்டனாக அடுத்த ஆண்டும் தொடர்வாரா ரஹானே?