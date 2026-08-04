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சினிமா

இசை பேரரசி ஷ்ரேயா கோஷல் ஸ்டில்ஸ்

இசை பேரரசி ஷ்ரேயா கோஷல் ஸ்டில்ஸ்

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தமிழ், இந்தி, தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இந்திய மொழிகளில் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களைப் பாடி, ரசிகர்களின் மனதை வென்ற பிரபல பின்னணிப் பாடகியான ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :5 வினாடிகள் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

பல விருதுகளை வென்றுள்ள ஷ்ரேயா கோஷல், இந்திய இசையுலகின் முன்னணி பாடகியாக வலம் வருகிறார்.

பல விருதுகளை வென்றுள்ள ஷ்ரேயா கோஷல், இந்திய இசையுலகின் முன்னணி பாடகியாக வலம் வருகிறார். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல்.

பின்னணி பாடகி ஷ்ரேயா கோஷல். - இன்ஸ்டாகிராம்

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