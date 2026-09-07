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ஏஜிஎஸ் 29 பூஜையுடன் தொடங்கியது - புகைப்படங்கள்

ஏஜிஎஸ் 29 பூஜையுடன் தொடங்கியது - புகைப்படங்கள்

எஸ். சுரேஷ் தயாரிப்பில் எம் எஸ் ஆனந்தன் இயக்கத்தில் ஜெய், பிரியங்கா மோகன், யோகி பாபு நடிக்கும் 'ஏஜிஎஸ் 29' படம் பூஜையுடன் தொடங்கியது.

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 10:06 pm IST
படத்தின் நாயகி பிரியங்கா மோகன்.

படத்தின் நாயகி பிரியங்கா மோகன்.

படத்தில் ராஜீவ் மேனன், நாசர், ஜி.எம். சுந்தர், ரமேஷ் திலக் மற்றும் அருள் தாஸ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர்.

படத்தில் ராஜீவ் மேனன், நாசர், ஜி.எம். சுந்தர், ரமேஷ் திலக் மற்றும் அருள் தாஸ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர்.

படக்குழுவினருடன் ஜெய், பிரியங்கா மோகன்.

படக்குழுவினருடன் ஜெய், பிரியங்கா மோகன்.

படத்தின் படப்பிடிப்பு ஊட்டி, சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற உள்ளதாக அறிவித்த படக்குழுவினர்.

படத்தின் படப்பிடிப்பு ஊட்டி, சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் நடைபெற உள்ளதாக அறிவித்த படக்குழுவினர்.

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