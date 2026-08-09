காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கம் வென்ற வீரர்களுடன் பிரதமர் மோடி - புகைப்படங்கள்

ஜூடோ வீரர் ஹர்ஷ் சிங்குடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.
குத்துச்சண்டை வீராங்கனை நீது கங்காஸ் உடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.
மாற்றுத்திறனாளி தடகள வீரரும் ஓட்டப்பந்தய வீரருமான முகமது பாசிலுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.
குத்துச்சண்டை வீரர் நரேந்தர் உடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.
பளுதூக்கும் வீராங்கனை ஹர்விந்தர் கௌர் உடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.
மாற்றுத்திறனாளி பவர்லிஃப்டிங் வீரர் ஜந்து குமாருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி.
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