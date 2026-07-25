ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக் 2026 - புகைப்படங்கள்

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.
ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.
ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.
ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.
ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.
ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.
ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.
ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.
புதுதில்லியில் 19 வது 'ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக்' 2026 நிகழ்ச்சியில், மறைந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ரோஹித் பால் உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வந்த மாடல்கள்.
ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஃபல்குனி ஷேன் பீகாக் உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வந்த மாடல்கள்.
ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக் நிகழ்ச்சியின் 19 வது பதிப்பின்போது, மறைந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ரோஹித் பால் உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வந்த மாடல்.
மறைந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ரோஹித் பாலின் படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தும் மாடல்கள்.
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