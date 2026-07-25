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செய்திகள்

ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக் 2026 - புகைப்படங்கள்

ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக் 2026 - புகைப்படங்கள்

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புதுதில்லி தாஜ் பேலஸில் நடைபெற்ற ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக் 2026 நிகழ்ச்சியின் போது, ​​ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஃபால்குனி உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வரும் மாடல் அழகி.

Updated On :25 ஜூலை 2026, 5:07 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

ஒய்யாரமாக நடந்து வரும் மாடல் அழகி.

புதுதில்லியில் 19 வது 'ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக்' 2026 நிகழ்ச்சியில், மறைந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ரோஹித் பால் உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வந்த மாடல்கள்.

புதுதில்லியில் 19 வது 'ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக்' 2026 நிகழ்ச்சியில், மறைந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ரோஹித் பால் உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வந்த மாடல்கள்.

ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஃபல்குனி ஷேன் பீகாக் உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வந்த மாடல்கள்.

ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஃபல்குனி ஷேன் பீகாக் உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வந்த மாடல்கள்.

ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக் நிகழ்ச்சியின் 19 வது பதிப்பின்போது, ​​மறைந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ரோஹித் பால் உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வந்த மாடல்.

ஹூண்டாய் இந்தியா கோச்சர் வீக் நிகழ்ச்சியின் 19 வது பதிப்பின்போது, ​​மறைந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ரோஹித் பால் உருவாக்கிய ஆடையை அணிந்து வந்த மாடல்.

​​மறைந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ரோஹித் பாலின் படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தும் மாடல்கள்.

​​மறைந்த ஆடை வடிவமைப்பாளர் ரோஹித் பாலின் படைப்புகளை காட்சிப்படுத்தும் மாடல்கள்.

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