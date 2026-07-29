மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து ஆய்வு செய்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தி முதல்வர் விஜய்.
சென்னையில் நடைபெற்று வரும் 2வது கட்ட மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய்க்கு விரிவாக எடுத்துரைத்த அதிகாரிகள்.
மெட்ரோ ரயில் திட்டப் பணிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய்க்கு விரிவாக எடுத்துரைத்த அதிகாரிகள்.
மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்த முதல்வர் விஜய்.
மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்த முதல்வர் விஜய்.
மெட்ரோ ரயிலில் முதல்வர் விஜய்.
பயணிகளுடன் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் மேற்கொண்ட முதல்வர் விஜய்.
பயணிகளுடன் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் மேற்கொண்ட முதல்வர் விஜய்.
போரூர் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆளில்லா மெட்ரோ ரயிலில் பூந்தமல்லி வரை பயணம் மேற்கொண்டு ஆய்வு செய்த முதல்வர் விஜய்.
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