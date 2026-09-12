லண்டனில் முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்
லண்டனில் முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்
தமிழ்நாட்டிற்குப் புதிய தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக தமிழக முதல்வர் விஜய் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து லண்டனுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றார். - நன்றி - எக்ஸ் தளம்
முதல்வராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு அவா் மேற்கொள்ளும் முதல் அரசு முறைப்பயணம் இதுவாகும். - நன்றி - எக்ஸ் தளம்
அரசு முறைப்பயணமாக 6 நாள்கள் லண்டனில் தங்கியிருக்கும் முதல்வர் விஜய், தமிழகத்துக்கு முதலீடுகளை ஈா்ப்பது தொடா்பாக தொழிலதிபா்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளவுள்ளார். - நன்றி - எக்ஸ் தளம்
புகழ்பெற்ற காா் பந்தய மைதானமான 'சில்வா்ஸ்டோன் மோட்டாா் ரேசிங் சா்க்யூட்' - ஐயும் பாா்வையிட்டு, நடிகர் அஜித் குமார் பங்கேற்கும் கார் பந்தயத்தை தொடங்கி வைக்கவுள்ளார். - நன்றி - எக்ஸ் தளம்
புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதை இந்தப் பயணம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிப்பு. - நன்றி - எக்ஸ் தளம்
லண்டன் சென்றுள்ள முதல்வர் விஜய் பிரிட்டன் வாழ் தமிழர்கள் மற்றும் புலம் பெயர்ந்த தமிழ் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுடன் நேரில் சந்தித்துக் கலந்துரையாடினார். - நன்றி - எக்ஸ் தளம்
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