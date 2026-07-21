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விளையாட்டு

ஸ்பெயின் சாம்பியன் - புகைப்படங்கள்

ஸ்பெயின் சாம்பியன் - புகைப்படங்கள்

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பிஃபா உலக கோப்பை கால்பந்து போட்டித் தொடரின் பரபரப்பான பைனலில், நடப்பு சாம்பியன் ஆரா்ஜென்டீனாவை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி 2வது முறையாக சாம்பியனாகி சாதனை படைத்த ஸ்பெயின் அணியினர்.

Updated On :21 ஜூலை 2026, 10:12 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து 2026 சாம்பியனாக மகுடம் சூடிய ஸ்பெயின் அணியினர்.

பிஃபா உலகக் கோப்பை கால்பந்து 2026 சாம்பியனாக மகுடம் சூடிய ஸ்பெயின் அணியினர்.

பிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணியினர்.

பிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணியினர்.

1-0 என்ற கோல் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் ஆரா்ஜென்டீனாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியுடன் உலக சாம்பியன் பட்டத்தை இரண்டாவது முறையாக வசப்படுத்தியது ஸ்பெயின்.

1-0 என்ற கோல் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் ஆரா்ஜென்டீனாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியுடன் உலக சாம்பியன் பட்டத்தை இரண்டாவது முறையாக வசப்படுத்தியது ஸ்பெயின்.

இரண்டாவது முறையாக உலக சாம்பியன் ஆன ஸ்பெயின்.

இரண்டாவது முறையாக உலக சாம்பியன் ஆன ஸ்பெயின்.

2026 பிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஆரா்ஜென்டீனாவை வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாக உலக சாம்பியன் ஆனது ஸ்பெயின்.

2026 பிஃபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஆரா்ஜென்டீனாவை வீழ்த்தி இரண்டாவது முறையாக உலக சாம்பியன் ஆனது ஸ்பெயின்.

ஸ்பெயின் அணியின் வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர் குழுவினர்.

ஸ்பெயின் அணியின் வீரர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர் குழுவினர்.

கோப்பையுடன் ஸ்பெயின் அணியினர்.

கோப்பையுடன் ஸ்பெயின் அணியினர்.

சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணி, தாயகம் திரும்பியதம், ஸ்பெயின் தலைநகர் மாட்ரிட் நகரில் சுமார் 20 லட்சம் மக்கள் திரண்டு, தங்கள் அணி வீரர்களுக்கு உற்சாகம் அளித்தனர்.

சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்பெயின் அணி, தாயகம் திரும்பியதம், ஸ்பெயின் தலைநகர் மாட்ரிட் நகரில் சுமார் 20 லட்சம் மக்கள் திரண்டு, தங்கள் அணி வீரர்களுக்கு உற்சாகம் அளித்தனர்.

உலக கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்.

உலக கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்.

மக்கள் வெள்ளத்தில் ஸ்பெயின் அணியினர்.

மக்கள் வெள்ளத்தில் ஸ்பெயின் அணியினர்.

மாட்ரிட் விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த ஸ்பெயின் அணியினர், உலகக் கோப்பையுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.

மாட்ரிட் விமான நிலையத்திற்கு வந்தடைந்த ஸ்பெயின் அணியினர், உலகக் கோப்பையுடன் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டனர்.

அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப், பிஃபா தலைவா் ஜியானி இன்பேன்டினோ ஆகியோா் பரிசளித்தனா்.

அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப், பிஃபா தலைவா் ஜியானி இன்பேன்டினோ ஆகியோா் பரிசளித்தனா்.

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