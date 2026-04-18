நாடாளுமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைப்பு

நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் முடிந்த நிலையில் இரு அவைகளும் தேதி குறிப்பிடப்படாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா, மகளிர் மசோதா தாக்கலுக்காக 3 நாள் சிறப்பு அமர்வு ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி தொடங்கியது. இரண்டு நாள்கள் விவாதத்துக்குப் பின் மகளிர் இடஒதுக்கீடு உள்ளிட்ட மசோதாக்கள் மீது வாக்கெடுப்பு நேற்று நடைபெற்றது.
மசோதாவுக்கு மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மைக்கு 352 வாக்குகள் தேவைப்பட்ட நிலையில், 298 வாக்குகள் மட்டுமே ஆதரவாகப் பெறப்பட்டன. இதனையடுத்து, எதிர்க்கட்சிகளால் மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டது.
மகளிர் மசோதா உள்ளிட்ட 3 மசோதாக்களும் மக்களவையில் நிறைவேறாமல் தோல்வி அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதைத்தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் இன்று வந்தே மாதரம் முழு வடிவத்தில் இசைக்கப்பட்டு கூட்டத் தொடர் நிறைவடைந்தது.
இதன்மூலம், ஜனவரி 28ஆம் தேதி தொடங்கிய பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிவுக்கு வந்தது.
Summary
Rajya Sabha recorded 157 hours of business at 110% productivity; Lok Sabha adjourned after women’s quota Bill was defeated in division vote.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
மாநிலங்களவை துணைத் தலைவராக ஹரிவன்ஷ் போட்டியின்றி தோ்வு: தொடா்ந்து மூன்றாவது முறை
பாஜகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 5 ஹரியாணா எம்எல்ஏக்கள் இடைநீக்கம்! காங்கிரஸ் அதிரடி!
நாடாளுமன்ற சிறப்பு அமர்வு தொடங்கியது!
'அரசியல் சாசன மோசடி' தேர்தல் நெருக்கடியில் நாடாளுமன்றக் கூட்டம்: ப. சிதம்பரம் கண்டனம்
வீடியோக்கள்
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
தினமணி செய்திச் சேவை
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கான்சிட்டி பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தஸ்ஸாடியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு