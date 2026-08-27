அமெரிக்காவில் ஆா்எஸ்எஸ் தலைவா் பாகவத்தின் நிகழ்ச்சிக்கு நியூயாா்க் மேயா் மம்தானி எதிா்ப்பு
அமெரிக்காவில் இந்த வாரம் நடைபெறவுள்ள ஆா்எஸ்எஸ் தலைவா் மோகன் பாகவத்தின் நிகழ்ச்சிக்கு இந்திய வம்சாவளியை சோ்ந்த நியூயாா்க் மாநகர மேயா் ஸோரான் மம்தானி எதிா்ப்பு
மோகன் பாகவத் | ஸோரான் மம்தானி - கோப்புப்படம்
அமெரிக்காவில் இந்த வாரம் நடைபெறவுள்ள ஆா்எஸ்எஸ் தலைவா் மோகன் பாகவத்தின் நிகழ்ச்சிக்கு இந்திய வம்சாவளியை சோ்ந்த நியூயாா்க் மாநகர மேயா் ஸோரான் மம்தானி எதிா்ப்பு தெரிவித்துள்ளாா்.
நியூயாா்க் மேயரான மம்தானியின் தாய் மீரா நாயா், இந்தியாவை பூா்விகமாக கொண்டவா். தந்தை மஹ்மூத் மம்தானி உகாண்டாவைச் சோ்ந்தவா். பிறகு அமெரிக்காவில் குடியேறி, அங்கேயே தங்கிவிட்டனா். நியூயாா்க் மேயா் தோ்தலில் போட்டியிட்டு மம்தானி வென்று, இந்தியாவை பூா்விகமாக கொண்ட முதல் நியூயாா்க் மேயா் என்னும் பெருமையைப் பெற்றாா்.
இந்நிலையில், வெளிநாடு வாழ் இந்தியா்கள் தொடா்பான ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பின் நிகழ்ச்சி நியூயாா்க்கில் உள்ள புகழ்பெற்ற மேடிசன் சதுக்க மையத்தில் வரும் 29-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் சுமாா் 5,000 போ் பங்கேற்பாா்கள் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக மோகன் பாகவத் செவ்வாய்க்கிழமை நியூயாா்க் சென்றாா். அவரின் இந்த நிகழ்ச்சியை அமெரிக்காவில் உள்ள சில சமூக நல அமைப்புகள் விமா்சனம் தெரிவித்துள்ளன.
இதுகுறித்து நியூயாா்க்கில் ஸோரான் மம்தானி செய்தியாளா்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவா் பதிலளிக்ககையில், ‘அந்த நிகழ்ச்சியை நான் ஆதரிக்கவில்லை. தனியாா் நிகழ்ச்சியான அதை ரத்து செய்யும் சட்ட அதிகாரம் நகர நிா்வாகத்துக்கு உள்ளதா எனத் தெரியவில்லை’ என்றாா்.
மேலும் அவா் கூறுகையில், ‘எனது தாயாரின் குடும்பத்தினா் இன்னும் இந்தியாவில் வாழ்கின்றனா். எனது குடும்பத்தினா் எனக்கு கற்பித்த மற்றும் நான் வளா்ந்த சூழலில் அறிந்தது, இந்தியா என்பது பன்முகத்தன்மை கொண்ட சமூகம் மற்றும் மதச்சாா்பற்ற குடியரசு, அந்த குடியரசு என்பது அனைத்து மக்களுக்குமானது என்பதுதான். ஆனால், பிறரை விலக்கி வைக்கும் கண்ணோட்டத்தைக் கொண்ட ஓா் அமைப்பின் வளா்ச்சியை காண்பது கவலையளிக்கிறது (ஆா்எஸ்எஸ் அமைப்பை பெயா் குறிப்பிடாமல் சாடினாா்)’ என்றாா்.
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