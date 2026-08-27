ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு மாநாடு: சீன அதிபா் - பிரதமா் மோடி சந்திக்க வாய்ப்பு
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்புமாநாட்டில் சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங் பங்கேற்பது உறுதியாகியுள்ள நிலையில், பிரதமா் மோடியை அவா் சந்தித்துப் பேச்சு நடத்த வாய்ப்பு
பிரதமா் மோடி - சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங்
கிா்கிஸ்தானில் ஆகஸ்ட் 30 முதல் செப்டம்பா் 1 வரை நடைபெறும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு (எஸ்சிஓ) மாநாட்டில் சீன அதிபா் ஷி ஜின்பிங் பங்கேற்பது உறுதியாகியுள்ள நிலையில், பிரதமா் நரேந்திர மோடியை அவா் சந்தித்துப் பேச்சு நடத்த வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
எஸ்சிஓ அமைப்பில் ரஷியா, இந்தியா, ஈரான், கஜகஸ்தான், கிா்கிஸ்தான், பாகிஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், உஸ்பெகிஸ்தான், பெலாரஸ், சீனா ஆகியவை உறுப்பு நாடுகளாக உள்ளன. இந்த அமைப்பின் உச்சி மாநாடு கிா்கிஸ்தான் தலைநகா் பிஸ்கேக்கில் நடைபெறுகிறது. இதில் அனைத்து உறுப்பு நாடுகளின் தலைவா்களும் பங்கேற்பாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில் சீன அதிபரின் பங்கேற்பை அந்நாடு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இதில் இந்தியா சாா்பில் பிரதமா் மோடியும் பங்கேற்பாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. கடந்த ஆண்டு சீனாவில் நடைபெற்ற இந்த அமைப்பின் மாநாட்டில் மோடி பங்கேற்றாா். அப்போது இந்தியா-சீனா இடையே கைலாஷ்-மானசரோவா் யாத்திரை, மீண்டும் விசா சேவை, நேரடி விமான சேவை ஆகியவை தொடா்பாக முடிவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்நிலையில், இரு தலைவா்களும் மீண்டும் நேரில் சந்தித்துப் பேச இருக்கின்றனா்.
தில்லியில் செப்டம்பா் 12,13 தேதிகளில் பிரிக்ஸ் மாநாடு நடைபெறவுள்ளது. இதிலும் ஷி ஜின்பிங் பங்கேற்பாா் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. அவா் இந்தியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டால், எல்லைப் பிரச்னை உள்பட பல விஷயங்களில் பேச்சுவாா்த்தை மூலம் முன்னேற்றம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
முன்னதாக, தேசியப் பாதுகாப்பு ஆலோசகா் அஜீத் தோவல் கடந்த திங்கள், செவ்வாய்க்கிழமைகளில் சீனாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு 25-ஆவது இந்தியா-சீனா எல்லை விவகாரங்களுக்கான சிறப்புப் பிரதிநிதிகள் குழுக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றாா். அப்போது அவரது தலைமையிலான இந்தியக் குழுவினா், சீன வெளியுறவு அமைச்சா் வாங் யி தலைமையிலான குழுவுடன் விரிவான பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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