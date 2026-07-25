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இந்தியா

நாசிக்கில் அடுத்தடுத்து 4 நில அதிர்வுகள்!

நாசிக் மாவட்டத்தில் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்ட 4 நில அதிர்வுகள் பற்றி...

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நில அதிர்வு.

Updated On :25 ஜூலை 2026, 5:02 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நாசிக் மாவட்டத்தில் அடுத்தடுத்து 4 நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.

மகாராஷ்டிர மாநிலம், நாசிக் மாவட்டத்தில் நான்கு நில அதிர்வுகள் சனிக்கிழமை பதிவானதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். சுர்கானா தாலுகாவின் போர்கான் பகுதியில் இந்த அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதாக அவர்கள் கூறினர்.

காலை 9.55 மணிக்குத் தொடங்கி சுமார் 50 நிமிட இடைவெளியில் ரிக்டர் அளவில் 3.6 வரையிலான 4 நில அதிர்வுகள் உணரப்பட்டதாக அதிகாரிகள் மேலும் தெரிவித்தனர்.

அதேசமயம் இப்பகுதியில் பலத்த மழையும் பெய்து வருகிறது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 164.5 மி.மீ மழை பதிவாகியுள்ளது. இப்பகுதிக்கான வட்டாட்சியர் நேரில் ஆய்வு செய்து விரிவான அறிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பார் என்று மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறினார்.

இதற்கிடையில், மாவட்டத்தில் மழையின் தீவிரம் குறைந்துள்ளது.

கங்காபூர் அணையிலிருந்து கோதாவரி ஆற்றுக்கு நீர் வெளியேற்றப்படுவது குறைந்திருந்தாலும், தொடர்ந்து அந்த பணி நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இருப்பினும், நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் பெய்த மழையின் காரணமாக கௌதமி-கோதாவரி அணையிலிருந்து நீர் வெளியேற்றப்படுவது அதிகரித்துள்ளதாக அவர்கள் கூறினர்.

Summary

Four tremors measuring up to 3.6 magnitude were recorded in Maharashtra's Nashik district on Saturday, officials said.

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