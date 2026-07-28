மாணவர்களின் போராட்டம் மத்திய அரசைப் பணிய வைத்தது! அகிலேஷ் யாதவ்

சிஜேபி மாணவர்களின் கடுமையான போராட்டம் மத்திய அரசை கடுமையாக பணிய வைத்ததாக சமாஜவாதி கட்சித் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் மத்திய அரசைக் கடுமையாகச் சாடினார்.
தேர்வுத்தாள் கசிவு தடுப்புச் சட்டத்தைத் திருத்துவதற்கான மசோதா மீதான மக்களவை விவாதத்தின்போது நாடாளுமன்றத்தில் சமாஜவாதி கட்சி எம்பி அகிலேஷ் யாதவ் பேசினார். அவர் பேசுகையில், மாணவர்களின் போராட்டம் அரசைப் பணிய வைத்து, அவர்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்க வைத்தது.
பிரதமர் மோடியைக் காப்பதற்காகவே மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினார். மாணவர்களின் இயக்கத்தை நான் பாராட்டுகிறேன். நகைச்சுவையாகத் தொடங்கி அமைப்பானது நாடு தழுவிய இயக்கமாக வளர்ந்து, அரசை ஜனநாயக ரீதியாக சிந்திக்க வைத்தது.
போராட்டத்தை அனுமதிக்க வேண்டியிருந்ததால், அவர்கள் இந்த அரசையே ஜனநாயக அரசாக மாற்றியுள்ளனர். மக்களைப் போராட்டம் நடத்தக்கூட அனுமதிக்காத காலங்களை நாம் பார்த்திருக்கிறோம்.
கடுமையான எதிர்ப்பை எதிர்கொண்டால், அரசாங்கமும் பணிந்துபோகும் என்று இளைஞர்கள் நிரூபித்துள்ளனர்.
மத்திய அரசைப் பணியவைத்ததற்காக மாணவர்களுக்குப் பாராட்டுகள். பாஜக அரசு வெற்று முழக்கங்களை முன்வைக்கிறதே தவிர உறுதியான வாக்குறுதிகள் அல்ல.. மாணவர்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை மத்திய அரசு நிறைவேற்றும் என நம்புகிறேன்.
தில்லியில் போராட்டக்காரர்கள் மீதான அடக்குமுறையைக் கடுமையாகச் சாடிய யாதவ், அவசரக்கால நாள்களை தனக்கு நினைவூட்டுவதாகக் கூறினார். நான் அவசரக்காலத்தைப் பார்த்ததில்லை, ஆனால் அப்போது என்ன நடந்ததோ, அதைத்தான் கடந்த வாரம் தில்லியில் நாங்கள் கண்டோம். மாணவர்கள் கம்பிகள், தடிகளால் கொடூரமாகத் தாக்கப்பட்டனர், மேலும் பெல்லட் துப்பாக்கிகளால் சுடப்பட்டனர் என்று அவர் கூறினார்.
You sacked Pradhan to save Pradhan Mantri (Prime Minister)," Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav on Tuesday took aims at the Centre on the issue of NEET paper leaks and resignation of Dharmendra Pradhan as education minister.
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