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இந்தியா

பணி விவகாரங்களில் உத்தரவு பிறப்பிக்க என்சிஎஸ்சிக்கு அதிகாரம் இல்லை: உச்சநீதிமன்றம்

பணி விவகாரங்களில் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டிய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் தேசிய பட்டியலினத்தவா் ஆணையத்துக்கு இல்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்தது.

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தேசிய பட்டியலினத்தவா் ஆணையம்

Updated On :28 ஜூலை 2026, 11:19 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பணி விவகாரங்களில் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டிய உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கும் அதிகாரம் தேசிய பட்டியலினத்தவா் ஆணையத்துக்கு (என்சிஎஸ்சி) இல்லை என்று உச்சநீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தது.

பட்டியலின பணியாளா் ஒருவருக்கு பதவி உயா்வு பலன்களை அளிக்கவும், அவருக்கு அளிக்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை 30 நாள்களுக்குள் வழங்கவும் மும்பை துறைமுக ஆணையத்துக்கு என்சிஎஸ்சி உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக மும்பை உயா்நீதிமன்றத்தில் துறைமுக ஆணையம் மனு தாக்கல் செய்தது. எனினும் என்சிஎஸ்சியின் உத்தரவை உறுதி செய்து உயா்நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

இதைத்தொடா்ந்து அந்தத் தீா்ப்புக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் துறைமுக ஆணையம் மனு தாக்கல் செய்தது. அந்த மனு மீது நீதிபதிகள் சஞ்சய் கரோல், அகஸ்டின் ஜாா்ஜ் மாசி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன்பு செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.

அப்போது நீதிபதிகள் அமா்வு கூறுகையில், ‘பணி விவகாரங்களில் உத்தரவு பிறப்பிக்கும் சட்டபூா்வ அதிகாரம் என்சிஎஸ்சிக்கு இல்லை. அரசமைப்புச் சட்டத்தின் கீழ், பரிந்துரைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளை மட்டுமே என்சிஎஸ்சி அளிக்கலாம்’ என்று தெரிவித்தனா். மேலும் என்சிஎஸ்சி உத்தரவை உறுதி செய்த மும்பை உயா்நீதிமன்றத் தீா்ப்பை நீதிபதிகள் தள்ளுபடி செய்தனா்.

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