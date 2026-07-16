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இந்தியா

சிபிஎஸ்இ கணினி வழி மதிப்பீட்டு முறையால் மாணவா்கள் விரக்தி: உச்சநீதிமன்றம்

சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள்களை கணினி வழியில் மதிப்பிடும் முறை மாணவா்களை விரக்தியடையச் செய்துள்ளதாக உச்சநீதிமன்றம் புதன்கிழமை தெரிவித்தது.

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உச்சநீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

Updated On :16 ஜூலை 2026, 3:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிபிஎஸ்இ விடைத்தாள்களை கணினி வழியில் மதிப்பிடும் முறை மாணவா்களை விரக்தியடையச் செய்துள்ளதாக உச்சநீதிமன்றம் புதன்கிழமை தெரிவித்தது.

சிபிஎஸ்இ பொதுத் தோ்வு விடைத்தாள்களை ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட நகல் மூலம், கணினி வழியில் மதிப்பிடும் முறைக்கு ஒழுங்குமுறைகளை வகுக்க மத்திய அரசு மற்றும் சிபிஎஸ்இ-க்கு உத்தரவிட வேண்டும், அத்தகைய சீா்திருத்தங்களை அமல்படுத்த உயா் அதிகார குழுவை அமைக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் ராகேஷ் பிஞ்சோலா என்பவா் மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா்.

இந்த மனு உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூா்ய காந்த், ஜயமால்ய பாக்சி, வி.மோகனா ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன்பாக புதன்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது கணினி வழியில் மதிப்பிடும் முறை குறித்து மாணவா்கள் மிகவும் விரக்தி அடைந்துள்ளதாக நீதிபதிகள் அமா்வு தெரிவித்தது.

இந்த மதிப்பீட்டு முறையில் படிப்படியாக உருவாகும் பிரச்னைகள் இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது என்று கூறிய நீதிபதிகள், அதன் காரணமாக மத்திய அரசின் சொலிசிட்டா் ஜெனரல் துஷாா் மேத்தாவின் உதவியை நாடினா்.

துஷாா் மேத்தா கூறுகையில், ‘மாணவா்களின் மதிப்பெண் சான்றிதழில் ஏற்படும் பிழைகள், வேறுபாடுகள் குறித்தும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அந்தப் பிரச்னை பெரும்பாலும் தீா்க்கப்பட்டுள்ளது. அதேவேளையில், சிபிஎஸ்இ பொதுத் தோ்வுகள் தொடா்பான அமைப்புசாா்ந்த பிரச்னைகளை மத்திய அரசு தீவிரமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

கணினி வழியில் மதிப்பிடும் முறை குறித்து மறுஆய்வு செய்து, அதில் மேற்கொள்ள வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து எஸ்.ராதா செளஹான் தலைமையில் ஒரு நபா் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குழு குறைகளை ஆராய்ந்து வருகிறது’ என்று தெரிவித்தாா்.

இந்த விவகாரத்தில் சிபிஎஸ்இ மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து உச்சநீதிமன்றத்திடம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று துஷாா் மேத்தாவிடம் கேட்டுக்கொண்ட நீதிபதிகள், மனு மீதான விசாரணையை அடுத்த வாரத்துக்கு ஒத்திவைத்தனா்.

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