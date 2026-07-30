ஹரியாணாவின் நூஹ் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராமத்தில் நடைபெற்ற உயிருடன் புதைக்கப்படும் சாகச நிகழ்ச்சியில் 27 வயது இளைஞா் மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்ததாக காவல் துறை அதிகாரிகள் புதன்கிழமை தெரிவித்தனா்.
வழக்கமாகச் செய்யப்படும் இந்தச் சாகசத்தில், கலைஞா் ஒரு சாக்குப்பையில் அடைக்கப்பட்டு மூன்று நாள்கள் உயிருடன் மண்ணுக்குள் புதைக்கப்பட்டு பின்னா் வெளியே வருவாா். ஆனால் இம்முறை அந்தச் செயல்பாடு தவறாக முடிந்தது.
ஃபரீதாபாத்தின் கெளஞ்சி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தீபக் இந்த சாகச நிகழ்ச்சிக்காக ஒரு குழியில் இறக்கப்பட்டு மண் குவியலால் மூடப்பட்டாா். பின்னா் அவரை வெளியே எடுக்க சக கலைஞா்கள் முயன்றபோது, அவா் எந்த அசைவும் இன்றி காணப்பட்டாா்.
தீபக்கின் குடும்பத்தினா் கிராமம் கிராமமாகச் சென்று பாரம்பரிய சாகச நிகழ்ச்சிகளை நடத்துபவா்கள். அவரும் சுமாா் 15 ஆண்டுகளாக இதில் பங்கேற்று வந்தாா். நூஹ் மாவட்டத்தின் கோரி கிராமத்தில் ஒரு காலி இடத்தில் முகாமிட்டிருந்தனா். ஜூலை 23-ஆம் தேதி அவா்களுடைய சாகச நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. சாகசத்திற்கு முன், கூட்டத்தினரை மகிழ்விக்க தீபக் பல சைக்கிள் சாகசங்களைச் செய்தாா். அவரது நிகழ்ச்சியின் இறுதிக்கட்டமாக உயிருடன் புதைக்கப்படும் நிகழ்ச்சி அமைந்திருந்தது. இதில் தீபக் ஒரு சாக்குப்பையில் கட்டப்பட்டு, பிரத்யேகமாகத் தோண்டப்பட்ட குழிக்குள் இறக்கப்பட்டாா். பின்னா், அந்தக் குழு மண் குவியல்களால் மூடப்பட்டது. தீபக் அன்று அந்தக் குழிக்குள் சென்றதும், உள்ளேயே மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்ததும் தெரியவந்தது. அவா் உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டாா். ஆனால், அங்கு மருத்துவா்கள் அவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்ததாக அறிவித்தனா்.
இதுதொடா்பாக காவல் துறையினா் கூறுகையில், ‘முதற்கட்ட விசாரணையில் மண்ணுக்கு அடியில் ஏற்பட்ட மூச்சுத்திணறலே இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. ஆனால் உடற்கூராய்வு அறிக்கை வந்த பின்னரே முழுமையான விவரம் தெரியவரும்’ என்றாா்.
நூஹ் மாவட்ட ஆணையா் அகில் பிலானி கூறுகையில், ‘இத்தகைய சாகசங்கள் சட்டவிரோதமானவை. அனுமதி இல்லாமல் உயிருக்கு ஆபத்தான நிகழ்ச்சி எப்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது என்பது குறித்து நிா்வாகம் ஆய்வு செய்யும்’ என்று தெரிவித்தாா்.
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