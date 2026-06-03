நாங்கள் ஏன் பிரிந்தோம்? சுஷ்மிதா சென் உடனான பிரிவு குறித்து மனம் திறந்த லலித் மோடி!

சுஷ்மிதா சென் உடனான புகைப்படங்களை சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டு பரபரப்பைக் கூட்டியிருந்த தொழிலதிபர் லலித் மோடி, நாங்கள் ஏன் பிரிந்தோம் என்பது குறித்து தற்போது மனம் திறந்து பேசியிருக்கிறார்.
தங்களுக்குள் பெரிய கருத்துவேறுபாடுகள் இல்லை என்றும், என்னுடைய தொழில் முழுக்க லண்டனில், அவரோ இந்தியாவில் வாழ்ந்து வந்தார். எங்களுக்கு இடையேயான தொலைதூரமே நாங்கள் பிரிவதற்கு வழிவகுத்துவிட்டதாக லலித் மோடி கூறியிருக்கிறார்.
ஊடகம் ஒன்றுக்கு அளித்த நேர்காணலில், லலித் மோடி தன்னுடைய வாழ்வில், மிக முக்கியமானவர்களில் சுஷ்மிதா சென்னும் ஒருவர். எங்களுக்குள் எந்த கருத்து வேறுபாடோ மனக்கசப்போ ஏற்படவில்லை. நாங்கள் வெவ்வேறு பகுதிகளில் வாழ்ந்ததால், எங்களது உறவைத் தொடர முடியவில்லை, அதுவே மெல்ல எங்களுக்குள் விரிசலை ஏற்படுத்திவிட்டது என்கிறார்.
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