‘இண்டி’ கூட்டணி கூட்டம்: திமுக பங்கேற்காது - கட்சித் தலைமை அறிவிப்பு

தில்லியில் வரும் 8-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள ‘இண்டி’ கூட்டணி கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்காது என அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பின்னா் காங்கிரஸுடனான கூட்டணியை முறித்துக்கொண்டுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தலைமையில் நடைபெறும் ‘இண்டி’ கூட்டணி கூட்டத்தைப் புறக்கணிப்பதாக திமுக அறிவித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக திமுக தலைமை அலுவலகம் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை: தில்லியில் வரும் 8-ஆம் தேதி நடைபெறும் ‘இண்டி’ கூட்டணிக் கட்சிகளின் கூட்டத்துக்கு வருமாறு திமுகவுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நீட் தோ்வு, தொகுதி மறுசீரமைப்பு, எஸ்ஐஆா், தோ்தல் ஆணையத்தின் நடவடிக்கைகள், ஒரே நாடு - ஒரே தோ்தல், வக்ஃப் சட்டம், வெளிநாட்டு பங்களிப்பு நிதி சட்டத் திருத்தம் உள்ளிட்ட ஜனநாயகத்துக்கும், மதச்சாா்பின்மைக்கும், மாநில உரிமைகளுக்கும் எதிரான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் தொடக்கம் முதலே, திமுக துணிச்சலுடன் எதிா்த்து நின்றது.
அதற்கான நடவடிக்கைகளை ஜனநாயக ரீதியில் நாடாளுமன்றத்திலும், ஆட்சியில் இருந்த நேரத்தில் சட்டப்பேரவையிலும், மக்கள் மன்றத்திலும், உரிய நேரத்தில் நீதிமன்றங்களிலும் எடுத்து வைத்து வாதாடியும், போராடியும் வந்திருக்கிறது.
‘இண்டி’ கூட்டணி தொடங்கியதிலிருந்து அதன் மைய சக்தியாக திமுக இயங்கியதுடன், கட்சியின் தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின்தான் நாட்டு மக்களுக்கான முக்கிய பிரச்னைகளில் முதன்மைக் குரல் எழுப்பி வந்தாா். இதை அந்தக் கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள கட்சித் தலைவா்கள் நன்கு அறிவா்.
தமிழ்நாட்டில் நடைபெற்ற பேரவைத் தோ்தலுக்குப் பிறகு திமுகவுக்கு காங்கிரஸ் இழைத்த துரோகத்தால் மிகுந்த மனக்காயமுற்றிருக்கும் கழகத் தோழா்களின் உணா்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில், வரும் 8-ஆம் தேதி தில்லியில் நடைபெறும் ‘இண்டி’ கூட்டணி கூட்டத்தில், அதாவது காங்கிரஸ் பங்கேற்கும் கூட்டத்தில் திமுக கலந்து கொள்ளாது.
அதேவேளை, அந்தக் கூட்டத்தில் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள மற்ற கட்சிகள் முன்வைக்கும் நாட்டு நலனைப் பாதிக்கும் பிரச்னைகள் தொடா்பாக திமுக என்றைக்கும் குரல் கொடுக்கும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கூட்டணி முறிவு: அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவராக சோனியா காந்தி பொறுப்பேற்ற பின்னா், 2004 மக்களவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணியில் இணைந்த காங்கிரஸ், 2006 பேரவைத் தோ்தல், 2009 மக்களவைத் தோ்தல், 2011 பேரவைத் தோ்தல் எனத் தொடா்ந்தது. 2014 மக்களவைத் தோ்தலில் திமுக -காங்கிரஸ் கூட்டணி பிரிந்தபோது இரு கட்சிகளும் படுதோல்வி அடைந்ததால், 2016 பேரவைத் தோ்தலில் மீண்டும் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்டன. அதையடுத்து, 2019 மக்களவைத் தோ்தல், 2021 பேரவைத் தோ்தல், 2024 மக்களவைத் தோ்தல் என வெற்றிக் கூட்டணியாக திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடா்ந்தது.
2024 மக்களவைத் தோ்தலுக்கு முன்பு காங்கிரஸ் தலைமையிலான ‘இண்டி’ கூட்டணி உருவானபோது அதில் முக்கியக் கட்சியாக திமுக திகழ்ந்தது. இண்டி கூட்டணியைப் பலப்படுத்துவதில் திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் முக்கியப் பங்கு வகித்து வந்தாா். மேலும், மேற்கு வங்க முன்னாள் முதல்வா் மம்தா பானா்ஜி, உத்தர பிரதேச முன்னாள் முதல்வா் அகிலேஷ் யாதவ், பிகாா் முன்னாள் முதல்வா் லாலு பிரசாத் யாதவ் , தில்லி முன்னாள் முதல்வா் அரவிந்த் கேஜரிவால் உள்ளிட்டோருடன் நெருங்கிய நட்புடன் இருக்கும் ஸ்டாலின், அவா்களை ‘இண்டி’ கூட்டணியில் இணைந்து பணியாற்ற வலியுறுத்தி இக்கூட்டணியை வலுப்படுத்தினாா்.
மேலும், மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராக எதிா்க்கட்சி கள் ஆளும் மாநில முதல்வா்களுக்கு கடிதம் எழுதுவது, தொகுதி மறுசீரமைப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்களில் வலிமையான கருத்துகளை தெரிவித்து இண்டி கூட்டணிக் கட்சிகளை ஒன்று திரட்டுவது போன்ற நடவடிக்கைகளிலும் ஸ்டாலின் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வந்தாா்.
இந்நிலையில், 2026 பேரவைத் தோ்தலில் ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தவெக எழுச்சியால் திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி தோல்வி அடைந்தது. தொடா்ந்து மூன்று பொதுத் தோ்தல்களில் வெற்றி பெற்ற திமுக -காங்கிரஸ் கூட்டணி இந்தத் தோ்தலில் தோல்வி அடைந்த நிலையில், திமுக -காங்கிரஸ் இடையிலான உறவு முறிந்தது. பேரவைத் தோ்தலுக்கு முன்பே தவெகவுக்கு ஆதரவாக மாணிக்கம் தாகூா், பிரவீண் சக்கரவா்த்தி, ஜோதிமணி உள்ளிட்டோா் குரல் கொடுத்தனா். தோ்தல் தோல்விக்குப் பிறகு அடுத்த நாளே, திமுகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக்கொண்ட காங்கிரஸ், தவெக அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தது. இது, திமுகவுக்கு கடும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.
அண்மையில் நடைபெற்ற திமுக இளைஞரணி ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோா் காங்கிரஸாா் நன்றிகூட சொல்லாமல் கூட்டணி மாறிவிட்டதாக விமா்சனம் செய்தனா். பதிலுக்கு காங்கிரஸ் தரப்பிலும் விமா்சனம் செய்யப்பட்டது. இந்தச் சூழ்நிலையில், இப்போது இண்டி கூட்டணி கூட்டத்தை திமுக புறக்கணித்துள்ளது.
மக்களவையில் திமுகவுக்கு தனித்து இருக்கை
மக்களவையில் காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களிடம் இருந்து விலகி, வேறு இடத்தில் திமுக எம்.பி.க்களுக்கு இருக்கை ஏற்பாடு செய்து தர வேண்டுமென்று விடுத்த கோரிக்கைக்கு மக்களவைச் செயலகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இது தொடா்பாக, நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவா் கனிமொழி மக்களவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லாவுக்கு அண்மையில் கடிதம் எழுதினாா். காங்கிரஸுடனான கூட்டணி முறிந்துவிட்ட நிலையில், அக்கட்சி எம்.பி.க்கள் அருகே தங்கள் கட்சி உறுப்பினா்கள் அமா்வது சரியாக இருக்காது என்றும் திமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மக்களவையில் காங்கிரஸிடமிருந்து திமுக விலகி இருக்கும் வகையில் வேறு இடத்தில் இருக்கை ஒதுக்க மக்களவைச் செயலகம் வியாழக்கிழமை ஒப்புதல் அளித்தது.