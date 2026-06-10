ராகுல், சோனியாவுடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு!

தில்லியில் காங்கிரஸ் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தியை தமிழக முதல்வர் சி. ஜோசப் விஜய் இன்று (ஜூன் 10) சந்தித்தார். இத்துடன் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியையும் முதல்வர் விஜய் சந்தித்தார்.
காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.
3 நாள்கள் பயணமாக தில்லி சென்றுள்ள முதல்வர் விஜய், வியாழக்கிழமை நடைபெறும் நிதி ஆயோக் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள உள்ளார். முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, புது தில்லிக்கு அவர் மேற்கொள்ளும் இரண்டாவது பயணம் இதுவாகும்.
நீதி ஆயோக் கூட்டத்தில் பங்கேற்க தில்லி வந்துள்ள முதல்வர் விஜய்க்கு தமிழ்நாடு இல்லத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
இதனை அடுத்து, குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை மரியாதை நிமித்தமாக முதல்வர் விஜய் சந்தித்து பேசினார். இதனைத் தொடர்ந்து துணை குடியரசுத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனை சந்தித்தார்.
இதன் பிறகு காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் காங்கிரஸ் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, மூத்த தலைவர் சோனியா காந்தியை முதல்வர் விஜய் இன்று மாலை சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பின்போது காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.
Summary
Chief Minister Vijay meets Rahul and Sonia
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.