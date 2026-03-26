துரந்தர் 3! தாதாவாக அரவிந்த் கேஜரிவால்?
தில்லியில் அரசின் சொத்தை கொள்ளையடித்ததாக அரவிந்த் கேஜரிவாலை துரந்தர் படத்தின் வில்லனாக பாஜக அரசு விமர்சனம்
அரவிந்த் கேஜரிவால்
சித்திரிப்பு
தில்லியில் அரசின் சொத்தை கொள்ளையடித்ததாக அரவிந்த் கேஜரிவாலை துரந்தர் படத்தின் வில்லனாக பாஜக அரசு விமர்சித்துள்ளது.
தில்லியில் ஆம் ஆத்மியின்போது, அரசின் நிதியில் முறைகேடு நடந்ததாக அரவிந்த் கேஜரிவால் மீது தில்லி பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் பர்வேஷ் சாஹிப் சிங் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், 2015 முதல் 2024 வரையிலான கேஜரிவாலின் அதிகாரபூர்வ இல்லம் குறித்து விடியோ வெளியிட்ட சர்வேஷ், அவரை துரந்தர் படத்தின் ரஹ்மான் டகைத்துடன் ஒப்பிட்டு விமர்சித்துள்ளார்.
விடியோவில் கேஜரிவாலின் ஆடம்பர வீட்டைச் சுற்றிக் காட்டிப் பேசும் சர்வேஷ், உள்ளிருக்கும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு மற்றும் பல்வேறு பொருள்களின் விலையையும் விவரிக்கிறார்.
தானியங்கி கதவுகள் மற்றும் திரைச்சீலைகளுக்கு ரூ. 90 லட்சம், கண்ணாடிகளாலான கூரை, அதிநவீன இரண்டு சமையலறைகள், வெளிநாட்டு உயர் ரக பாத்திரங்கள், அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள், மேல்தளத்துக்கு உணவினைக் கொண்டுசெல்ல மின்தூக்கி, 6 பேர் மட்டுமே கொண்ட குடும்பத்தினருக்கு 14 இருக்கைகள் கொண்ட உணவு மேசை என பங்களாவில் ரூ. 80 கோடி செலவழிக்கப்பட்டிருப்பதாக சர்வேஷ் சுற்றிக் காட்டினார்.
துரந்தர் படத்தில் ரஹ்மான் டகைத் என்ற பாத்திரம், தாதாவாக காட்டிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய சர்வேஷ், பொதுச் சொத்தை கொள்ளையடித்ததாக அரவிந்த் கேஜரிவாலை விமர்சித்துள்ளார்.
