Dinamani
மாநில முதல்வர்களுடன் பிரதமர் மோடி நாளை(மார்ச் 27) ஆலோசனை!ஏப். 2ல் பிரசாரத்தைத் தொடங்குகிறார் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்!பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்வு! நயாரா நிறுவனம் அறிவிப்புகூட்டணி வெற்றியைக் கேள்விக்குள்ளாக்கும் காங்கிரஸ் அணுகுமுறை! திருமாவளவன் மார்ச் 28 முதல் விஜய் பிரசாரம்!வங்கதேசத்தில் ஆற்றில் கவிழ்ந்த பேருந்து! 23 பேர் பலி; பலர் மாயம்! இந்தியா உள்பட 5 நட்பு நாடுகளுக்கு மட்டும் ஹோர்முஸ் நீரிணை திறப்பு!ரயில் விபத்துகள் 90% குறைந்துவிட்டன- நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சா் தகவல் உலகின் சிறந்த 50 பல்கலை.யில் இந்திய கல்வி நிறுவனங்கள் புதிய தரவுகள் ரஷியாவிடம் இருந்து 60,000 பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் கொள்முதல்
/
இந்தியா

துரந்தர் 3! தாதாவாக அரவிந்த் கேஜரிவால்?

தில்லியில் அரசின் சொத்தை கொள்ளையடித்ததாக அரவிந்த் கேஜரிவாலை துரந்தர் படத்தின் வில்லனாக பாஜக அரசு விமர்சனம்

News image

அரவிந்த் கேஜரிவால்

சித்திரிப்பு

Updated On :26 மார்ச் 2026, 10:47 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தில்லியில் அரசின் சொத்தை கொள்ளையடித்ததாக அரவிந்த் கேஜரிவாலை துரந்தர் படத்தின் வில்லனாக பாஜக அரசு விமர்சித்துள்ளது.

தில்லியில் ஆம் ஆத்மியின்போது, அரசின் நிதியில் முறைகேடு நடந்ததாக அரவிந்த் கேஜரிவால் மீது தில்லி பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் பர்வேஷ் சாஹிப் சிங் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

மேலும், 2015 முதல் 2024 வரையிலான கேஜரிவாலின் அதிகாரபூர்வ இல்லம் குறித்து விடியோ வெளியிட்ட சர்வேஷ், அவரை துரந்தர் படத்தின் ரஹ்மான் டகைத்துடன் ஒப்பிட்டு விமர்சித்துள்ளார்.

விடியோவில் கேஜரிவாலின் ஆடம்பர வீட்டைச் சுற்றிக் காட்டிப் பேசும் சர்வேஷ், உள்ளிருக்கும் ஒவ்வொரு கட்டமைப்பு மற்றும் பல்வேறு பொருள்களின் விலையையும் விவரிக்கிறார்.

தானியங்கி கதவுகள் மற்றும் திரைச்சீலைகளுக்கு ரூ. 90 லட்சம், கண்ணாடிகளாலான கூரை, அதிநவீன இரண்டு சமையலறைகள், வெளிநாட்டு உயர் ரக பாத்திரங்கள், அமெரிக்காவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட உடற்பயிற்சி உபகரணங்கள், மேல்தளத்துக்கு உணவினைக் கொண்டுசெல்ல மின்தூக்கி, 6 பேர் மட்டுமே கொண்ட குடும்பத்தினருக்கு 14 இருக்கைகள் கொண்ட உணவு மேசை என பங்களாவில் ரூ. 80 கோடி செலவழிக்கப்பட்டிருப்பதாக சர்வேஷ் சுற்றிக் காட்டினார்.

துரந்தர் படத்தில் ரஹ்மான் டகைத் என்ற பாத்திரம், தாதாவாக காட்டிருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டிய சர்வேஷ், பொதுச் சொத்தை கொள்ளையடித்ததாக அரவிந்த் கேஜரிவாலை விமர்சித்துள்ளார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

21 மணி நேரங்கள் முன்பு