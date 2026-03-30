Dinamani
சிபிஎம் வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு! திருவொற்றியூரில் எல். சுந்தரராஜன் போட்டி!ராமதாஸ் தரப்பு பாட்டாளி மக்கள் கட்சியில் முதல் கட்டமாக 5 வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!இன்னொரு கரூர் சம்பவம் நடந்துவிடக் கூடாது : தவெகநாம் புதிய கூட்டணி அல்ல; வெற்றிக் கூட்டணி - மு.க. ஸ்டாலின்ரூபாய் மதிப்பு கடும் வீழ்ச்சி..!அரபு லீக் கூட்டமைப்புக்கு புதிய பொதுச் செயலர்!கீழடி அறிக்கையில் திருத்தங்களைச் செய்ய அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணாவுக்கு உத்தரவு!சாத்தான்குளம் வழக்கு: குற்றவாளிகளுக்கான தண்டனை அறிவிப்பு ஒத்திவைப்பு! நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வேட்புமனு தாக்கல்!
/
இந்தியா

கேரளத்தில் பெண் முதல்வராக வேண்டும்: ராகுல் காந்தி

கேரளத்தில் பெண் வாக்காளர்களைக் கவரும் ராகுல்

News image

ராகுல் காந்தி

PTI

Updated On :30 மார்ச் 2026, 4:06 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்தில் பெண் ஒருவர் முதல்வர் பதவியேற்க வேண்டும் என்ற ஆவல் தமக்கு இருப்பதாக ராகுல் காந்தி பிரசாரத்தில் பேசினார்.

கேரள தேர்தல் களத்தில் பிரசாரம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், புதுப்பள்ளி பகுதியில் தேர்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி பேசியதாவது, “கேரளத்தில் பெண் ஒருவர் முதல்வராக எப்போது ஆவாரோ? என்ற நாளை நாங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். கேரள பெண்கள் தங்களின் கனவுகளை நிறைவேற்ற வேண்டுமென நாங்கள் விரும்புகிறோம். அவர்கள் என்னவெல்லாம் செய்ய நினைக்கிறார்களோ அவற்றிலெல்லாம் அவர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம்.

அதன் ஒருபகுதியாக, எங்களது தேர்தல் வாக்குறுகளில் கேஎஸ்ஆர்டிசி பேருந்துகளில் மகளிர் கட்டணம் செலுத்தாமல் செல்லலாம் என்று அறிவிப்பும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.

கேரளத்தில் இதுவரை பெண் தலைவர் ஒருவர்கூட முதல்வர் பதவியேற்றதில்லை. இந்நிலையில், இந்த முறை காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிடுபவர்களில் 9 வேட்பாளர்கள் மட்டுமே பெண்களாவர். அவர்களுடன் கூட்டணியில் உள்ள புரட்சிகர மார்க்சிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து கே. கே. ராமாவும் பெண் வேட்பாளர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Congress leader Rahul Gandhi on Monday drew loud cheers from the crowd when he said he was looking forward to Kerala having a woman chief minister.

கேரள செவிலியர்களே என் தாயைக் கவனித்துக் கொள்கின்றனர்: பிரசாரத்தில் ராகுல் பாராட்டு!

கேரள செவிலியர்களே என் தாயைக் கவனித்துக் கொள்கின்றனர்: பிரசாரத்தில் ராகுல் பாராட்டு!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கேரளத்தில் சைக்கிள் ஓட்டி ராகுல் காந்தி பிரசாரம்!

கேரளத்தில் சைக்கிள் ஓட்டி ராகுல் காந்தி பிரசாரம்!

கேரள செவிலியர்களே என் தாயைக் கவனித்துக் கொள்கின்றனர்: பிரசாரத்தில் ராகுல் பாராட்டு!

கேரள செவிலியர்களே என் தாயைக் கவனித்துக் கொள்கின்றனர்: பிரசாரத்தில் ராகுல் பாராட்டு!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

Podcast | களத்துக்கு வந்த முதல்வர் வேட்பாளர்கள்! | News & Views | E-20 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

IPL 2026 | பந்துவீசுவாரா கிரீன்?: ரஹானே கேள்விக்குப் பதிலளித்த கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

“எடப்பாடியால் பாஜகவை எதிர்க்க முடியாது”: காங்கிரஸ் பீட்டர் அல்போன்ஸ்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு