Dinamani
5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!புதிய அரசுக்கு வாழ்த்துகள்! உதயநிதி ஸ்டாலின் எம்ஜிஆரின் சாதனையை முறியடித்த விஜய்!தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி தொலைபேசியில் வாழ்த்து! சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி தோல்வி! மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி! பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளில் விஜய் வெற்றி!கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வி எடப்பாடி தொகுதியில் பழனிசாமி வெற்றி சீமான் டெபாசிட் இழந்தார்! காரைக்குடியில் தவெக பிரபு வெற்றி! கோவை தெற்கு தொகுதியில் செந்தில் பாலாஜி வெற்றி பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தோல்வி! திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என். நேரு வெற்றி!
/
இந்தியா

கேரளத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது! காங்கிரஸ் 63, சிபிஐ 26 இடங்களில் வெற்றி!

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது குறித்து...

News image

தேர்தல் வெற்றியைக் கொண்டாடும் காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் - பிடிஐ

Updated On :4 மே 2026, 9:12 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது. ஆளும் இடதுசாரியை வெளியேற்றி காங்கிரஸ் கட்சி 63 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது.

140 தொகுதிகளை உடைய கேரளத்தில் ஆட்சி அமைக்க 71 இடங்கள் தேவை. தற்போது காங்கிரஸ் கட்சி 63 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இதேபோன்று மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 26 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி 22 இடங்களிலும், இந்திய கம்யூனிஸ் கட்சி 8 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.

கூட்டணிக் கட்சிகளின் வெற்றியால் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி 98 இடங்களையும், இடது ஜனநாயக முன்னணி 35 இடங்களையும் கைப்பற்றியுள்ளன.

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 3 இடங்களிலும் இதர கட்சிகள் 4 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

இதன்மூலம் கடந்த இரு முறை தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளாக இருந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கேரளத்தில் இருந்து வெளியேறுகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கவுள்ளது.

Summary

Kerala vote counting 2026 Vote counting concluded in Kerala! Congress wins in 63 seats

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

கேரளத்தில் கட்சிகள் பெற்ற வாக்கு சதவீதம்! காங்கிரஸ் 28.79%

கேரளத்தில் கட்சிகள் பெற்ற வாக்கு சதவீதம்! காங்கிரஸ் 28.79%

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் வெற்றி!

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் வெற்றி!

கருத்துக் கணிப்புகள் பாஜகவால் நடத்தப்படுகிறது! திரிணமூல் 226 தொகுதிகளில் வெல்லும் - மமதா

கருத்துக் கணிப்புகள் பாஜகவால் நடத்தப்படுகிறது! திரிணமூல் 226 தொகுதிகளில் வெல்லும் - மமதா

மதுரை மாவட்டத்தில் 5 இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள்!

மதுரை மாவட்டத்தில் 5 இடங்களில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையங்கள்!

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு