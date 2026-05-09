அதிக வருமான வரி செலுத்துவதில் தோனி முதலிடம்!

வருமான வரி அதிகமாக செலுத்துவோரில் கிரிக்கெட் வீரர் தோனி முதலிடம்

மகேந்திர சிங் தோனி - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பிகார், ஜார்க்கண்ட் மாநிலங்களில் அதிக வருமான வரி செலுத்துவோரில் கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.

கடந்த 2025 - 26 நிதி​யாண்​டில் பிகார் மற்​றும் ஜார்க்​கண்ட் மாநிலங்​களில் இருந்து மொத்த வரியாக சுமார் ரூ. 20,000 கோடி வசூலிக்கப்பட்டதாக பிகார் - ஜார்க்​கண்ட் வருமான வரித்​துறை முதன்மைத் தலைமை ஆணை​யர் டாக்​டர் டி. சு​தாகர ராவ் தெரிவித்துள்ளார்.

அதுமட்டுமின்றி, இரு மாநிலங்​களி​லும் சேர்த்து தனி நபர் பிரி​வில் அதிக வரி செலுத்​தி​ய​வர்​கள் பட்​டியலில் கிரிக்​கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி முதலிடம் பிடித்​துள்​ளதாகவும் அவர் கூறினார்.

தோனி செலுத்திய வரித் தொகையை வெளியிடாதபோதிலும், கடந்த நிதியாண்டில் சுமார் ரூ. 38 கோடியை முன்கூட்டிய வரியாக தோனி செலுத்தியிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

MS Dhoni Tops Tax Taxpayer List in Bihar - Jharkhand For FY 2025-26

