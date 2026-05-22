Dinamani
நிதின் நவீனுடன் நயினார் நாகேந்திரன் சந்திப்பு! அமித் ஷாவையும் சந்திக்கிறார்!10 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு எவரெஸ்ட் சிகரத்திலிருந்து இறங்கும்போது இரண்டு இந்தியர்கள் பலி! மே 25, 26ல் எஸ்பிஐ ஊழியர்கள் வேலைநிறுத்தம் அறிவிப்பு!முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வழக்குப் பதிவு! அதிகாரத்தில் பங்கு தர மறுக்கும் சமூக நீதி, சுயநலப் புத்தி: விசிக பதில்முடத்தெங்கு! அரசியலில் என்ன பெயர்? விசிகவை சூசகமாக உரைக்கும் ஆ. ராசாஅரசு விவகாரங்களில் தலையிடக் கூடாது: தவெகவினருக்கு என். ஆனந்த் அறிவுறுத்தல்
/
இந்தியா

ஜூன் 18-ல் மாநிலங்களவைத் தேர்தல்! ஆந்திரத்தில் 4 இடங்களையும் கைப்பற்றும் தேஜகூ!

ஆந்திரத்தில் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் 4 இடங்களையும் தேஜகூ கைப்பற்றவுள்ளது குறித்து...

News image

பிரதமர் மோடியுடன் ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் துணை முதல்வர் பவன் கல்யாண்... - கோப்புப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 4:38 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களவைத் தேர்தலில், 4 இடங்களையும் தெலுங்கும் தேசம் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கைப்பற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் அயோத்திய ராமி ரெட்டி, பி சுபாஷ்சந்திர போஸ், நாத்வானி பரிமல் மற்றும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் எஸ் சதீஷ் பாபு ஆகியோரின் பதவிக்காலம் வரும் ஜூன் மாதம் நிறைவடைகின்றது.

இதனால், வரும் ஜூன் 18 அன்று ஆந்திரப் பிரதேசத்தில் காலியாகும் மாநிலங்களவை இடங்களுக்கான தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, நடைபெறவுள்ள மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் காலியாகப் போகும் 4 இடங்களையும் ஆளுங்கட்சியான தெலுக்கு தேசம் தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கைப்பற்றும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், தே.ஜ.கூட்டணியைச் சேர்ந்த தெலுங்கு தேசம் 2 இடங்களையும், ஜனசேனா மற்றும் பாஜக ஆகியவை தலா 1 இடத்தையும் கைப்பற்றும் எனக் கூறப்படுகிறது.

முன்னதாக, மாநிலங்களவையில் தற்போதைய நிலவரப்படி ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் 7 இடங்களையும், தெலுங்கு தேசம் கட்சி 2 இடங்களையும் பெற்றுள்ளன.

ஆனால், ஆந்திரத்தில் நடைபெற்ற 2024 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தெலுங்கு தேசம் கட்சி 135 இடங்களையும், ஜனசேனா 21 இடங்களையும், பாஜக 8 இடங்களையும் கைப்பற்றி வெற்றி பெற்றுள்ளன.

மேலும், ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் ஆந்திர சட்டப்பேரவையில் வெறும் 11 இடங்களை மட்டுமே பெற்றுள்ளதால் மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை அக்கட்சி இழந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

In the upcoming Rajya Sabha elections in Andhra Pradesh, the TDP-led NDA is expected to capture all four seats.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஜூன் 18 - தமிழ்நாட்டில் மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தல்!

ஜூன் 18 - தமிழ்நாட்டில் மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தல்!

த.வெ.க.வின் முதல் எம்.பி. யார்? தீவிர ஆலோசனை!

த.வெ.க.வின் முதல் எம்.பி. யார்? தீவிர ஆலோசனை!

மாநிலங்களவை: மூன்றில் இரு பங்கு பலம்பெற தே.ஜ. கூட்டணிக்கு எத்தனை எம்பிக்கள் தேவை?

மாநிலங்களவை: மூன்றில் இரு பங்கு பலம்பெற தே.ஜ. கூட்டணிக்கு எத்தனை எம்பிக்கள் தேவை?

பாஜகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 5 ஹரியாணா எம்எல்ஏக்கள் இடைநீக்கம்! காங்கிரஸ் அதிரடி!

பாஜகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 5 ஹரியாணா எம்எல்ஏக்கள் இடைநீக்கம்! காங்கிரஸ் அதிரடி!

விடியோக்கள்

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! அரசு செய்ய வேண்டிய 2 முக்கியமான விஷயம்! Kamalhaasan

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

”எங்கள் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!” S.P. Velumani பேட்டி

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views