எத்தனால் கலப்பு விவகாரத்தில் மத்திய அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும்! பிரியங்கா காந்தி
பெட்ரோலில் எத்தனால் கலக்கும் நடவடிக்கைக்கு பற்றி பிரியங்கா காந்தி..
பிரியங்கா காந்தி - X
பெட்ரோலில் எத்தனால் கலக்கும் விவகாரம் உள்படஅனைத்து நடவடிக்கைகளுக்கும் மத்திய அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. பிரியங்கா காந்தி வத்ரா வலியுறுத்தினார்.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர்,
மக்கள் எரிபொருளுக்காக கூடுதல் கட்டணம் செலுத்தி வரும் நிலையில், அதில் எத்தனால் கலக்கப்படுகிறது.
இதற்கு மத்திய அரசு
"அப்படியானால், இதற்கு அவர்கள் (மத்திய அரசு) பொறுப்புக்கூற வேண்டியதில்லை என்று அர்த்தமா?" என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
மத்திய அரசு எதற்கும் மக்களிடம் பொறுப்புக்கூற வேண்டிய அவசியமில்லை என்று கருதுகிறது. தங்கள் விருப்பப்படி எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம், மக்கள் எந்தக் கேள்வியும் கேட்க மாட்டார்கள் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள்.
மக்கள் குறிப்பாக இளைஞர்கள், கேள்விகளை எழுப்பும்போது, போராட்டங்களை நடத்தும்போது, பதில்களைக் கோரும்போது, அவர்களைத் தாக்கி சிறையில் அடைத்து போராட்டங்களை ஒடுக்கி வாயை அடைக்கப் பார்க்கிறார்கள்.
ஜனநாயக நாட்டில், விலை உயர்வு அல்லது வேறு ஏதேனும் சிக்கல் ஏற்படும்போது, அரசு எப்போதும் பொறுப்புக்கூறக் கடமைப்பட்டிருக்கிறது.
மத்திய அரசு எடுக்கும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையிலும் மக்களிடம் பொறுப்புக்கூற வேண்டும். நமது அரசியலமைப்பின்படி, ஜனநாயகம் என்பது இதுதான். இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
மக்களவையின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, தேசிய அளவில் எத்தனால் கலப்பு குறித்து தீவிர கவலைகளை எழுப்பி வரும் நிலையில், கர்நாடக அரசு சமீபத்தில் மேற்கொண்ட ஆய்வுகளில், சில எரிபொருள் நிலையங்களில் பெட்ரோலில் அனுமதிக்கப்பட்ட 20 சதவீத அளவை விட அதிகமாக எத்தனால் கலந்திருப்பது கண்டறியப்பட்டதாகத் தெரிவித்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கேரள அரசும் நவம்பர் 9 அன்று மாநிலத்தின் நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள எரிபொருள் நிலையங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டு, பரிசோதனைக்காக மாதிரிகளைச் சேகரித்தது.
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