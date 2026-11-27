உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவ.27) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
உச்ச நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை(நவ. 27) விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள் குறித்து....
உச்ச நீதிமன்றத்திம் - கோப்புப்படம்
புதுதில்லி: கார்த்திகை தீபம் சர்ச்சை தொடர்பான மனுக்கள், ஜோஜாரி நதி மாசுபடுவதால் 'லட்ச கணக்கான உயிர்கள் ஆபத்தில்' என்ற தலைப்பிலான தாமாக முன்வந்து தொடரப்பட்ட பொதுநல வழக்கு உள்பட முக்கிய வழக்குகள் வெள்ளிக்கிழமை(நவ. 27) உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்:
* கார்த்திகை தீபம் சர்ச்சை தொடர்பான மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது.
* நாட்டின் தலைநகர் பிராந்தியத்தில் அபாயகரமான தொழிற்சாலைகளை ஒழுங்குபடுத்துவது' தொடர்பான ஒரு பொதுநல மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது.
* 'ராஜஸ்தானின் ஜோஜாரி நதி மாசுபடுவதால் லட்ச கணக்கான உயிர்கள் ஆபத்தில்' என்ற தலைப்பிலான தாமாக முன்வந்து தொடரப்பட்ட ஒரு வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது.
* தேசிய புலனாய்வு முகமையால் விசாரிக்கப்பட்ட ஒரு வழக்கில், தடைசெய்யப்பட்ட பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பைச் சேர்ந்த அபுபக்கர் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று விசாரிக்க உள்ளது.
Important cases listed in the Supreme Court on Friday, November 27
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