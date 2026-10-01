தென்மேற்கு பருவமழை 13% குறைவு! பருவநிலை மாற்றமே காரணம்!
ஜூன் - செப்டம்பர் வரையிலான மிக நீண்ட கால இடைவெளியில் நாட்டில் 87.4% மழை பெய்துள்ளது...
கோப்புப் படம்
நடப்பாண்டுக்கான தென்மேற்குப் பருவமழை இயல்பை விட 13% குறைவான அளவே பொழிந்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
மழைப் பற்றாக்குறையுடன் செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதியுடன் தென்மேற்கு பருவமழை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், 2001 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பதிவான 4வது குறைந்த மழை இது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
ஜூன் - செப்டம்பர் வரையிலான மிக நீண்ட கால இடைவெளியில் நாட்டில் 87.4% மழை பெய்துள்ளதாகவும் வானிலை மையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
Summary
Southwest monsoon rainfall down by 13%; climate change is the reason
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.