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தென்மேற்கு பருவமழை 13% குறைவு! பருவநிலை மாற்றமே காரணம்!

ஜூன் - செப்டம்பர் வரையிலான மிக நீண்ட கால இடைவெளியில் நாட்டில் 87.4% மழை பெய்துள்ளது...

கோப்புப் படம்

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நடப்பாண்டுக்கான தென்மேற்குப் பருவமழை இயல்பை விட 13% குறைவான அளவே பொழிந்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

மழைப் பற்றாக்குறையுடன் செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதியுடன் தென்மேற்கு பருவமழை நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், 2001 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பதிவான 4வது குறைந்த மழை இது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

ஜூன் - செப்டம்பர் வரையிலான மிக நீண்ட கால இடைவெளியில் நாட்டில் 87.4% மழை பெய்துள்ளதாகவும் வானிலை மையம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

Summary

Southwest monsoon rainfall down by 13%; climate change is the reason

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