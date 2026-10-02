மேற்கு வங்கத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸின் பெயர், சின்னம் அழிந்துவிட்டன: முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி
நந்திகிராம் இடைத்தேர்தலையொட்டி பாஜக வேட்பாளரை ஆதரித்து முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி மேற்கொண்ட பிரசாரம் பற்றி...
முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி.
மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து திரிணமூல் காங்கிரஸின் பெயர், சின்னம் அழிந்துவிட்டதாக முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரி தெரிவித்துள்ளார்.
நந்திகிராம் இடைத்தேர்தலையொட்டி பாஜக வேட்பாளர் ஹசிராணி ரத்தை ஆதரித்து வெள்ளிக்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்ட அவர், திரிணமூல் காங்கிரஸின் பெயரும் சின்னமும் மாநிலத்தில் இருந்து அழிந்துவிட்டன என்றார்.
மாநிலத்தில் நடைபெற்ற ஊழல் வழக்குகளில் பல குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதைக் குறிப்பிடுகையில், யாருடைய பெயரையும் நேரடியாகக் குறிப்பிடாமல், பிரதான திருடனும் சிறைக்குச் செல்வான் என்று அவர் கூறினார்.
இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும் அனைத்து எதிரணி வேட்பாளர்களும் வைப்புத்தொகையை இழப்பதை மக்கள் தங்கள் வாக்கின் மூலம் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.
பூர்வ மெதினிபூரின் நந்திகிராம் மற்றும் முர்ஷிதாபாத்தின் ரெஜினகர் ஆகிய தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.
மேற்கு வங்கத்தில், முன்னாள் முதல்வர் மமதா பானர்ஜி தலைமையிலான திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட பிளவால், நடைபெறவுள்ள நந்திகிராம் மற்றும் ரெஜிநகர் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு அக்கட்சியின் சின்னம் மற்றும் பெயரைத் தேர்தல் ஆணையம் முடக்கியுள்ளது.
இதையடுத்து மமதா பானர்ஜி பிரிவுக்கு ‘மமதா அனைத்திந்திய திரிணமூல் காங்கிரஸ்’ எனும் பெயரும், கால்பந்து வீரர் சின்னமும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari on Friday said the name and symbol of the Trinamool Congress have been erased from the state.
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