கம்போடியாவில் கண்ணி வெடிகளால் பாதிக்கப்பட்ட 1.98 லட்சம் சதுர மீட்டர்: இந்திய உதவியுடன் பாதுகாப்பாக மீட்பு!
கம்போடியாவின் கோ காங் மாகாணத்தில் கண்ணிவெடிகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சுமாா் 1.98 லட்சம் சதுர மீட்டா் நிலம், பாதுகாப்பானதாக மாற்றப்பட்டு பொதுமக்களிடம் ஒப்படைப்பு...
கம்போடியாவின் கோ காங் மாகாணத்தில் கண்ணிவெடிகளால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த சுமாா் 1.98 லட்சம் சதுர மீட்டா் நிலம், பாதுகாப்பானதாக மாற்றப்பட்டு பொதுமக்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய ஆதரவுடன் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ், அங்கிருந்த கண்ணிவெடிகள் அகற்றப்பட்டு பொதுமக்களிடம் நிலம் ஒப்படைக்கப்பட்டதன் மூலம், சுமாா் 134 குடும்பங்கள் பயனடைந்துள்ளன.
கம்போடியாவில் பல ஆண்டுகளாக நடந்த போா் மற்றும் மோதல்கள் காரணமாக, அந்நாட்டின் பல பகுதிகளில் கண்ணிவெடிகளும், வெடிக்காமல் இருக்கும் வெடிபொருள்களும் புதைந்துள்ளன.
இவை அங்குள்ள மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பதுடன், விவசாயம், வீட்டு வசதி மற்றும் வளா்ச்சிப் பணிகளுக்குப் நிலங்களைப் பயன்படுத்துவதில் சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அங்கு பல பகுதிகளில் உள்ள பெருமளவிலான நிலங்களில் கண்ணிவெடிகளை அகற்ற வேண்டியுள்ளது.
இந்நிலையில், அந்நாட்டின் கோ காங் மாகாணம் காவ் பாவ் கிராமத்தில் 1,97,810 சதுர மீட்டா் நிலத்தில் இருந்த கண்ணிவெடிகள், இந்திய திட்டத்தின் உதவியுடன் அகற்றப்பட்டு, நிலம் பாதுகாப்பானதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இந்தியா, கம்போடியா, லாவோஸ், மியான்மா், தாய்லாந்து, வியத்நாம் ஆகிய நாடுகளின் மெகாங்-கங்கை ஒத்துழைப்பு முன்னெடுப்பின் கீழ், இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அந்த நிலம் கிராம மக்களிடம் அண்மையில் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கம்போடியா தலைநகா் பினோம் பென்னில் உள்ள இந்திய தூதரகத்தின் துணைத் தலைவா் தனு பிரியா, கம்போடியா அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
இதன்மூலம் அந்த நிலத்தை விவசாயம், வீட்டு வசதி, வாழ்வாதாரம், பிற சமூக பொருளாதாரப் பணிகளுக்கு மக்கள் பாதுகாப்பாகப் பயன்படுத்த வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது.
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