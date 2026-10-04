உத்தரகண்ட்: கேதார்நாத்தில் மலைச்சரிவிலிருந்து விழுந்து நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்தவர் பலி
கேதார்நாத்தில் மலைச்சரிவிலிருந்து விழுந்து நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்தவர் பலியானது பற்றி....
கேதார்நாத் - கோப்புப்படம்.
கேதார்நாத்தில் மலைச்சரிவிலிருந்து விழுந்து நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்தவர் பலியான நிகழ்வு சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கேதார்நாத் பகுதியில் உள்ள கோடா படவ் அருகே மலைச்சரிவிலிருந்து கீழே விழுந்த நேபாள நாட்டைச் சேர்ந்த நபர் பலியானதாக மாநில பேரிடர் மீட்புப் படை தெரிவித்துள்ளது.
சம்பவம் குறித்த தகவல் கிடைத்ததும் மீட்புக் குழுவினர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று தேடுதல் மற்றும் மீட்புப் பணியை மேற்கொண்டனர்.
இதில், ஹதினி பர்வதம் பகுதியில் சுமார் 80 மீட்டர் ஆழமுள்ள பள்ளத்திலிருந்து அந்த நபரின் சடலம் மீட்கப்பட்டது.
பலியானவர் நேபாளத்தின் ஹேமா கிராமத்தைச் சேர்ந்த 52 வயதான தன் பகதூர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். மீட்கப்பட்ட சடலம், மேல் நடவடிக்கைக்காக மாவட்டக் காவல் துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
Summary
A man of Nepali origin died after falling from a cliff near the 'Ghoda Padav' area of Kedarnath here on Saturday, the State Disaster Response Force (SDRF) said.
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