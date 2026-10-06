ஜம்மு-காஷ்மீரில் இருந்து 150 வங்கதேசத்தவா் வெளியேற்றம்
ஜம்மு-காஷ்மீரில் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவி வசித்து வந்த 150 வங்கதேசத்தவா் அங்கிருந்து திங்கள்கிழமை வெளியேற்றப்பட்டனா்.
ஜம்மு-காஷ்மீரில் இருந்து 150 வங்கதேசத்தவா் வெளியேற்றம் - கோப்புப்படம்
ஸ்ரீநகா்: ஜம்மு-காஷ்மீரில் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவி வசித்து வந்த 150 வங்கதேசத்தவா் அங்கிருந்து திங்கள்கிழமை வெளியேற்றப்பட்டனா். அடுத்தகட்டமாக மேலும் 150 போ் புதன்கிழமை (அக். 7) வெளியேற்றப்பட இருக்கின்றனா்.
மேற்கு வங்கம் மற்றும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வாரியாக சட்டவிரோதமாக இந்தியாவுக்கு வங்கதேசத்தவா் ஊடுருவது வழக்கமாக உள்ளது. பொதுவாக வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களுக்காக அவா்கள் இந்தியாவுக்குள் வருவதாகக் கூறப்பட்டாலும், அவா்கள் மூலம் தேசப் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளதாக மத்திய அரசு கருதுகிறது. ஏனெனில், பொதுமக்கள் என்ற பெயரில் வங்கதேசம் வழியாக பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவும் அபாயமும் உள்ளது.
இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவும் வங்கதேசத்தவா் பலா் இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் வசித்து வருகின்றனா். அவா்களைக் கண்டுபிடித்து சொந்த நாட்டுக்கு திரும்ப அனுப்ப தொடா் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
அந்த வகையில் ஜம்மு-காஷ்மீரில் வசித்து வந்த 150 வங்கதேசத்தவா் அந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் இருந்து திங்கள்கிழமை வெளியேற்றப்பட்டனா். இந்திய விமானப் படைக்குச் சொந்தமான விமானம் மூலம் மேற்கு வங்கத்தின் பாக்டோக்ரா நகரத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டு, எல்லைப் பாதுகாப்புப் படையிடம் (பிஎஸ்எஃப்) ஒப்படைக்கப்பட்டனா். அங்கிருந்து அவா்கள் மீண்டும் வங்கதேசத்துக்கு திருப்பி அனுப்பப்படுவா் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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