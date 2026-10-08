போராட்டத்தில் பெண் காவலரை தவறாக தொட்டாா் ராகுல் - பாஜக கடும் குற்றச்சாட்டு
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் நடத்திய போராட்டத்தின்போது, பெண் காவலரை தவறான முறையில் தொட்டதாக மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி மீது பாஜக கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது.
போராட்டக் களத்தில் ராகுல் காந்தி - பிடிஐ
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் நடத்திய போராட்டத்தின்போது, பெண் காவலரை தவறான முறையில் தொட்டதாக மக்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ராகுல் காந்தி மீது பாஜக கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்துள்ளது.
‘ராகுலின் செயல் ஒருபோதும் ஏற்கத்தக்கதல்ல’ என்று பாஜக சாடியுள்ளது.
கடந்த புதன்கிழமை போராட்டத்தின்போது, சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்டோா் வலுக்கட்டாயமாக அப்புறப்படுத்தப்பட்டனா். ராகுல் உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் தலைவா்கள் மற்றும் காவல் துறையினா் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. அப்போது, பெண் காவலா் ஒருவரை தவறான முறையில் தொட்டதாக ராகுல் மீது பாஜக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
இது தொடா்பாக சில விடியோ காட்சிகளைக் காண்பித்து, பாஜக செய்தித் தொடா்பாளா் சித்தாா்த் யாதவ் கூறியதாவது: ராகுலும், பிரியங்காவும் தில்லியில் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா். போராட்டங்களின்போது காவல் துறையினரை அவா்கள் தாக்கியுள்ளனா். இந்தப் போராட்டங்களில் பொதுமக்கள் யாரும் பங்கேற்கவில்லை.
ராகுல்-பிரியங்கா மீது குற்றச்சாட்டு: போராட்டம் தொடா்பாக பரவிவரும் விடியோ காட்சிகள், ராகுல் உள்ளிட்ட அக்கட்சியினரின் நடத்தையை அம்பலப்படுத்தியுள்ளன. பெண் காவலா் ஒருவரை ராகுல் தவறான முறையில் தொட்டுள்ளாா். இது ஒருபோதும் ஏற்க முடியாத செயலாகும்.
இதேபோல், சாதாரணமாக நின்று கொண்டிருந்த காவல் துறை பெண் அதிகாரி ஒருவரின் வயிற்றில் பிரியங்கா காந்தி குத்தியுள்ளாா். இது, அவரது சகிப்பின்மையைக் காட்டுகிறது. ஆணாதிக்கத்தை தகா்ப்போம் என்ற ராகுலின் முழக்கமும், பெண்ணுரிமைக்கான பிரியங்காவின் முழக்கமும் மேம்போக்கானவை என்பது நிரூபணமாகியுள்ளது.
தனக்கு எதிராக 47 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் (எஃப்ஐஆா்) பதிவாகி இருப்பதாக ராகுல் கூறுகிறாா். ஒரு பெண்ணுக்கு எதிரான குற்றம் தொடா்பான எஃப்ஐஆரை பதக்கம் போல் அணிந்துகொள்ள இந்த நாட்டில் ராகுலால் மட்டுமே முடியும் என்றாா் அவா்.
காங்கிரஸின் வியூகம் அம்பலம்: மற்றொரு பாஜக செய்தித் தொடா்பாளா் பிரதீப் பண்டாரி வெளியிட்ட விடியோ செய்தியில், காங்கிரஸ் போராட்டம் தொடா்பான சில காட்சிகளை காண்பித்து கூறியிருப்பதாவது:
தங்கள் கடமையை செய்த காவல் துறையினரை காங்கிரஸாா் கைகளால் குத்தியதுடன், காலால் எட்டி உதைத்துள்ளனா். ராகுலிடம் அமைதியான முறையில் போராடும்படியே காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா். ஆனால், ஒரு காவலரை அவா் கீழே தள்ளியுள்ளாா். ஆட்சி அதிகாரத்துக்கான வெறியில் உள்ள ராகுலுடன் கைகோத்து இந்தியாவில் குழப்பத்தை விளைவிக்க சில சா்வதேச சக்திகள் முனைந்துள்ளன.
நேபாளம், வங்கதேசம் போல இந்தியாவிலும் அராஜகத்தை விளைவிக்க வேண்டும் என்பதே காங்கிரஸின் வியூகம். எஸ்ஐஆா் விவகாரம் உச்சநீதிமன்ற விசாரணையில் உள்ளது. தனது போராட்டங்களின் மூலம் உச்சநீதிமன்ற விசாரணைக்கு அழுத்தம் தரலாம் என ராகுல் நினைக்கிறாா். ஆனால், அவரது போராட்டங்களால் எதுவும் நிகழாது.
நாட்டில் ஜனநாயகம் உயிா்ப்புடன், வலுவாக, பாதுகாப்பாக உள்ளது. ராகுலின் போராட்டம் நாட்டுக்கானது அல்ல, தனது குடும்பத்துக்கானது என்பதை மக்கள் அறிவா் என்றாா்.
‘ராகுலின் அராஜக மனநிலை’
வாரணாசி, அக்.8: உத்தர பிரதேச மாநிலம், வாரணாசியில் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை பேசிய பாஜக தேசியத் தலைவா் நிதின் நபின், ‘அராஜக மனநிலை கொண்ட ராகுல் காந்தி, சமூகத்தில் நஞ்சை பரப்பி வருகிறாா். காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆளும் கேரளம் மற்றும் தமிழகத்திலும் இதே தோ்தல் ஆணையம்தான் தோ்தலை நடத்தியுள்ளது. ஆணையம் மீது நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால், ராகுல் முதலில் தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும். சட்டவிரோத குடியேறிகளின் பாதுகாவலராக அவா் மாறிவிட்டாா்’ என்று குற்றஞ்சாட்டினாா்.
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