அவசர நிலையைவிட இது மோசமானது! மோடியும் பதவி விலக வேண்டும்! கேஜரிவால்
ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கைதானது குறித்து தில்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால் பதிவு....
அரவிந்த் கேஜரிவால் - கோப்புப் படம்
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருடன் பிரதமர் மோடியும் பதவி விலக வேண்டும் என்று தில்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால் பதிவிட்டுள்ளார்.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் போராட்டம் நடத்திய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் தில்லி முன்னாள் முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவருமான அரவிந்த் கேஜரிவால் இதுபற்றி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,
"இது அவசர நிலைக் காலத்தைவிட மோசமானது.
இது அதிகாரப்பூர்வமானது. நாம் மோடியின் முழுமையான சர்வாதிகார ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். விமானத்திலிருந்து இறங்கிய உடனேயே 'கரப்பான் பூச்சிகளை' கைது செய்வது, முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிலான அச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
வாக்குத் திருட்டு மூலமாகவே தான் வெற்றி பெற்றோம் என்பது பிரதமர் மோடிக்குத் தெளிவாகத் தெரியும். இப்போது ஜனநாயகத்தை முற்றிலுமாக நசுக்குவதன் மூலம் அந்த மோசடியைப் பாதுகாப்பதில் அவர் தீவிரமாக உள்ளார்.
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்; ஆனால் மோடியும் பதவி விலக வேண்டும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே அரவிந்த் கேஜரிவால் வீட்டின் முன்பாக தில்லி போலீஸ் குவிந்துள்ளது. அவர் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
This is worse than the Emergency.— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 10, 2026
Itâs official.. we are living under an absolute dictatorship ruled by Modi. Arresting cockroaches straight off their flight shows an unprecedented level of fear.
PM Modi clearly knows he only won the election through vote chori and now he isâ¦
Summary
This is worse than the Emergency; Modi must also resign: Kejriwal
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.