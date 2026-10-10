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அவசர நிலையைவிட இது மோசமானது! மோடியும் பதவி விலக வேண்டும்! கேஜரிவால்

ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கைதானது குறித்து தில்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால் பதிவு....

UP court allows Arvind Kejriwal to travel abroad

அரவிந்த் கேஜரிவால் - கோப்புப் படம்

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தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருடன் பிரதமர் மோடியும் பதவி விலக வேண்டும் என்று தில்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால் பதிவிட்டுள்ளார்.

தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக தில்லியில் போராட்டம் நடத்திய கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில் தில்லி முன்னாள் முதல்வரும் ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தலைவருமான அரவிந்த் கேஜரிவால் இதுபற்றி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில்,

"இது அவசர நிலைக் காலத்தைவிட மோசமானது.

இது அதிகாரப்பூர்வமானது. நாம் மோடியின் முழுமையான சர்வாதிகார ஆட்சியின் கீழ் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். விமானத்திலிருந்து இறங்கிய உடனேயே 'கரப்பான் பூச்சிகளை' கைது செய்வது, முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிலான அச்சத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.

வாக்குத் திருட்டு மூலமாகவே தான் வெற்றி பெற்றோம் என்பது பிரதமர் மோடிக்குத் தெளிவாகத் தெரியும். இப்போது ஜனநாயகத்தை முற்றிலுமாக நசுக்குவதன் மூலம் அந்த மோசடியைப் பாதுகாப்பதில் அவர் தீவிரமாக உள்ளார்.

ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்; ஆனால் மோடியும் பதவி விலக வேண்டும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இதனிடையே அரவிந்த் கேஜரிவால் வீட்டின் முன்பாக தில்லி போலீஸ் குவிந்துள்ளது. அவர் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Summary

This is worse than the Emergency; Modi must also resign: Kejriwal

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