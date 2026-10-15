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பன்முக அமைப்புகளில் சீா்திருத்தம் அவசர அவசியம் - வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா்

மாறிவரும் உலக ஒழுங்குமுறைக்கு ஏற்ப பன்முக அமைப்புகளில் சீா்திருத்தம் மேற்கொள்வது அவசர அவசியம் என்று வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் வலியுறுத்தினாா்.

அபுதாபியில் ரெய்ஸினா-மத்திய கிழக்கு மாநாட்டில் பங்கேற்ற வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ். ஜெய்சங்கா். உடன் (இடமிருந்து) ஜாா்ஜியா வெளியுறவு அமைச்சா் மகா போத்சோரிஷ்விலி, யுஏஇ துணை பிரதமா் மற்றும் வெளியுறவு அமைச்சா் ஷேக் அப்துல்லா பின் சையத் அல் நஹ்யான்.

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மாறிவரும் உலக ஒழுங்குமுறைக்கு ஏற்ப பன்முக அமைப்புகளில் சீா்திருத்தம் மேற்கொள்வது அவசர அவசியம் என்று வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா் வலியுறுத்தினாா்.

மூன்று நாள்கள் அரசுமுறைப் பயணமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துக்கு (யுஏஇ) புதன்கிழமை வந்த அவா், அபுதாபியில் ரெய்ஸினா-மத்திய கிழக்கு மாநாட்டு அமா்வுகளில் பங்கேற்றாா். யுஏஇ துணை பிரதமா் மற்றும் வெளியுறவுத் துறை அமைச்சரான ஷேக் அப்துல்லா பின் சையத் அல் நஹ்யானும் பங்கேற்ற இந்த அமா்வுகளில் எஸ்.ஜெய்சங்கா் பேசியதாவது:

நீண்டகால மற்றும் உடனடி தாக்கங்களுடன் உலக ஒழுங்குமுறை வேகமாக மாற்றம் கண்டு வருகிறது. இதுபோன்ற சூழலில், தங்களின் பிரத்யேக தேவைகளுக்கு ஏற்ப நாடுகள் புதிய கூட்டுறவுகள் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளை நாடி வருகின்றன. இது தவிா்க்க முடியாததாகும்.

மாறும் உலகச் சூழலை எதிா்கொள்வதில், இந்தியா-யுஏஇ கூட்டுறவு மிகச் சிறந்த உதாரணமாக விளங்குகிறது.

உலகில் போட்டித் தன்மை அதிகரித்து, புதிய நெருக்கடிகள் உருவெடுத்துள்ளன. நாடுகள் தங்களின் ஏகபோக உரிமை அல்லது பிரத்யேக பலத்தைப் பயன்படுத்தி, பிற நாடுகளை தங்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட நிா்ப்பந்திக்கும் போக்கு அதிகரித்துள்ளது.

உலகமயமாக்கலை தவிா்க்க முடியாது; எனவே, அதை உறுதிப்பாட்டுடன் எதிா்கொள்ள வேண்டும். இந்தியா தனது சொந்த பலத்தை கட்டமைப்பதுடன், நம்பகமான கூட்டுறவுகளையும் நிலைநாட்டி வருகிறது என்றாா்.

ஆசியா, அரேபிய வளைகுடா, ஐரோப்பிய நாடுகள் இடையே வா்த்தகம், எரிசக்தி, எண்ம ஒருங்கிணைப்பை வலுப்படுத்துவதன் மூலம் பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும் நோக்கிலான இந்தியா-மத்திய கிழக்கு-ஐரோப்பிய பொருளாதார வழித்தட திட்டம் குறித்தும் தனது உரையில் அவா் குறிப்பிட்டாா்.

இருதரப்பு ஆலோசனை: யுஏஇ வெளியுறவுத் துறை அமைச்சா் ஷேக் அப்துல்லா பின் சையத் அல் நஹ்யானுடன் எஸ்.ஜெய்சங்கா் பேச்சுவாா்த்தையில் ஈடுபட்டாா். இருதரப்பு உறவுகள் மற்றும் பரஸ்பர நலன் சாா்ந்த உலகளாவிய பிரச்னைகள் குறித்து இருவரும் ஆலோசனை மேற்கொண்டனா்.

கடந்த 2024 கணக்கெடுப்பின்படி, யுஏஇ-யில் 43 லட்சம் இந்தியா்கள் உள்ளனா். முதலிடத்தில் கேரளத்தைச் சோ்ந்தவா்களும், தமிழகம், ஆந்திரம், தெலங்கானாவைச் சோ்ந்தவா்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளனா்.

பெட்டிச் செய்தி...

பாங்காக்கில்

நிா்மலா சீதாராமன்

உலக வங்கி மற்றும் சா்வதேச நிதியத்தின் வருடாந்திர கூட்டங்களில் பங்கேற்பதற்காக, மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தாய்லாந்தின் பாங்காக் நகருக்கு சென்றுள்ளாா். அங்கு பிரிட்டன் நிதியமைச்சா் ஜான் ஹீலே, ஸ்விட்சா்லாந்து நிதியமைச்சா் கேரின் கெல்லா்-சட்டா், ஜப்பான் நிதியமைச்சா் சட்சுகி கடாயாமா ஆகியோரை தனித்தனியாக சந்தித்த அவா், நிதிசாா் மற்றும் பொருளாதார உறவுகளை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசித்தாா்.

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