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நாசிக்கில் ராகுலுக்கு எதிராக பாஜக போராட்டம்!

ராகுல் காந்திக்கு எதிராக மேயர் ஹிம்கௌரி உள்பட பாஜக தலைவர்கள் போராட்ட ஊர்வலத்தை நடத்தினர்.

BJP protests

பாஜக - file photo

Published On :2 செப்டம்பர் 2026, 12:55 pm IST

நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநிலச் சட்டப்பேரவைகளில் பெண்களுக்கான பிரதிநிதித்துவத்தைக் காங்கிரஸ் எதிர்ப்பதாகக் குற்றம் சாட்டி, ராகுல் காந்திக்கு எதிராக மேயர் ஹிம்கௌரி உள்பட பெண் பாஜக தலைவர்கள் போராட்ட ஊர்வலத்தை நடத்தினர்.

மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரான ராகுல் காந்தி, நாசிக் நகரில் நடைபெறவுள்ள கட்சி அமைப்பு ரீதியான மறுசீரமைப்புப் பணிகளில் பங்கேற்பாளர்களிடம் உரையாற்றுவதற்காக வருகை தந்துள்ளார்.

அவர் சமீபத்தில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் 'சத்ரோன் கி கூஞ்ச்' (மாணவர்களின் குரல்) என்ற இளைஞர் தொடர்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார்.

இந்த நிலையில், நாசிக் வந்துள்ள ராகுல் காந்திக்கு எதிராக கருப்பு நிற ஆடைகளை அணிந்து பாஜக மகளிர் அணியினர் போராட்டம் நடத்தினர். ராகுல் திரும்பிச் செல்லுங்கள் என்று முழக்கமிட்டதுடன், அவரும் காங்கிரஸும் பெண்களின் அதிகாரமளித்தலை எதிர்ப்பதாகக் குற்றம் சாட்டினார்.

மாணவர் போராட்டங்களை ராகுல் காந்தி அரசியல் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதாகவும், பெண்கள் இடஒதுக்கீடு சட்டத்தை அவர் மதிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர்.

2029-ஆம் ஆண்டில் சட்டப்பேரவைகளில் பெண்களுக்கு இட ஒதுக்கீட்டை அமல்படுத்துவதற்கும், மக்களவையில் இடங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பதற்கும் வழிவகுக்கும் அரசியலமைப்புச் சட்டத் திருத்த மசோதா இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் மக்களவையில் தோல்வியடைந்தது. மக்களவை மற்றும் மாநிலச் சட்டப்பேரவைகளில் பெண்களுக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா ஆகும்.

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