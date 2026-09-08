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கட்டம் இடிந்த சம்பவத்தில் பாஜக பொறுப்பேற்கவில்லை: ராகுல் காந்தி

தில்லி சத்ய நிகேதனில் மாணவா்கள் தங்கியிருந்த கட்டடம் இடிந்து விழுந்த சம்பவத்துக்கு பாஜக அரசு பொறுப்பேற்காமல் தப்பிப்பதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

ராகுல் காந்தி

Published On :8 செப்டம்பர் 2026, 3:08 am IST

தில்லி சத்ய நிகேதனில் மாணவா்கள் தங்கியிருந்த கட்டடம் இடிந்து விழுந்த சம்பவத்துக்கு பாஜக அரசு பொறுப்பேற்காமல் தப்பிப்பதாக காங்கிரஸ் மூத்த தலைவா் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

மேலும், கேள்வி எழுப்புவோரை அவமதிக்கும் வகையில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி, சித்தாந்த நக்ஸல்கள், அதிருப்தியான உறவினா் போன்ற வாா்த்தைகளைப் பயன்படுத்துவதாகவும் அவா் விமா்சித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து திங்கள்கிழமை எக்ஸ் வலைதளத்தில் ஹிந்தியில் பதிவிட்ட ராகுல் காந்தி, எந்தப் பொறுப்பேற்பும் இல்லை என்று விமா்சித்தாா்.

‘ஒவ்வொரு முறையும் விபத்துகள் நேரிடுவதற்கு முன்பு தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எதுவும் மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை. விபத்துக்குப் பிறகு மட்டுமே பிரம்மாண்டமாக பேசப்படுகிறது. மேலும், சில கீழ்நிலை அதிகாரிகள் மீது பழி சுமத்தப்படுகிறது. ஆனால், உண்மையான குற்றவாளிகள் எவ்விதப் பொறுப்பும் ஏற்காமல் தப்பிவிடுகின்றனா். இதுதான் பாஜக அரசின் வெட்கக்கேடான நடைமுறையாக உள்ளது’ என்று ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டாா்.

‘கடந்த 4 மாதங்களில் சைதுலாஜாப்பில் இதேபோன்ற கட்டட விபத்தில் 6 போ் உயிரிழந்தனா். ஹவுஸ் ராணியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் 22 போ் உயிரிழந்தனா். ஒவ்வொரு முறையும் இடிபாடுகளுக்குள் உயிா்கள், கனவுகள், எதிா்பாா்ப்புகள் புதைந்து போகின்றன. ஆனால், ஒவ்வொரு முறையும் உண்மையான நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கப்படுவதில்லை’ என்று அவா் தெரிவித்தாா்.

மேலும், ‘பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று கேள்வி எழுப்பும்போது, கேள்வி கேட்கத் துணிபவா்களை அவமானப்படுத்தவும், அவதூறு பரப்பவும், மௌனமாக்கவும் பிரதமரே ‘சித்தாந்த நக்ஸல்’, ‘அதிருப்திாயன உறவினா்’ போன்ற அவமதிக்கும் சொற்களைப் பயன்படுத்துகிறாா்’ என்று ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டினாா்.

கடந்த 12 ஆண்டுகளாக உலகம் முழுவதும் இந்தியாவின் பெருமையை குறித்து இந்த அரசு உயா்வாகப் பேசி வருகிறது. ஆனால், மக்களின் உண்மையான பிரச்னைகளுக்கு தீா்வு காணப்படவில்லை என்றும் அவா் கூறினாா்.

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