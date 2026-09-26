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18 - 28 வயதுப் பிரிவில் 3.27 கோடி புதிய வாக்காளா்கள் சோ்ப்பு: தோ்தல் ஆணையம்

ஓராண்டில் 18 -28 வயதுப் பிரிவில் 3.27 கோடி புதிய வாக்காளா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டதாக இந்தியத் தோ்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

கோப்புப் படம்

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ஓராண்டில் 18 -28 வயதுப் பிரிவில் 3.27 கோடி புதிய வாக்காளா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டதாக இந்தியத் தோ்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.

பிகாரில் கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் (எஸ்ஐஆா்) நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதில் இருந்து மேற்கூறிய பிரிவில் புதிய வாக்காளா்கள் சோ்க்கப்பட்டதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.

பிகாரில் எஸ்ஐஆா் நடவடிக்கையின்போது ஏற்கெனவே வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள வாக்காளா்கள் மட்டுமின்றி புதிய வாக்களா்களும் பெற்றோா் குறித்த தகவல்கள் எஸ்ஐஆரில் இருப்பதை உறுதி செய்து படிவம் 6-ஐ நிரப்புவது கட்டாயமாக்கப்பட்டது. இதற்கு தோ்தல் ஆணையா்கள் சுக்பீா் சிங் சாந்து, விவேக் ஜோஷி ஆகியோா் எதிா்ப்பு தெரிவித்ததால் அவா்களுக்குத் தெரியாமல் தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாா் தன்னிச்சையாக இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

இந்நிலையில், தோ்தல் ஆணைய அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை கூறுகையில், ‘கடந்த ஜூன் மாதத்தில் இருந்து 18-28 வயதுப் பிரிவில் 3.27 கோடி புதிய வாக்காளா்கள் வாக்காளப் பட்டியலில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா். தற்போது இந்த வயதுப் பிரிவில் நாடு முழுவதும் 17.38 கோடி வாக்காளா்கள் உள்ளனா்’ என்றனா்.

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