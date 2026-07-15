என்ன, இனி இன்ஸ்டாமார்ட்டில் எல்பிஜி சிலிண்டர் வாங்கலாமா?

இன்ஸ்டாமார்ட் நிறுவனம், ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கழகத்துடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டு, வாடிக்கையாளர்களுக்கு, மிக விரைவாக எல்பிஜி சிலிண்டர் விநியோகம் செய்யும் திட்டத்தை விரைவில் அறிமுகம் செய்யவிருக்கிறது.
இச்சேவை முதலில் பெங்களூருவில் கிடைக்கும்; அங்குள்ள நுகர்வோர் இன்ஸ்டாமார்ட் செயலி மூலம் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தில் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 10 கிலோ எடை கொண்ட 'எச்பி நவ்யா' என்ற எல்பிஜி சிலிண்டரை ஆர்டர் செய்யலாம். இத்தளத்தில் 5 கிலோ எடை கொண்ட உலோக எல்பிஜி சிலிண்டரும் கிடைக்கும்.
எங்களிடம் சிலிண்டர் வாங்குவோர், ஏற்கனவே எல்பிஜி சிலிண்டர் வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளராக இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, மாணவர்கள், பணியாற்றுவோர், சிறிய குடும்பத்துக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.
முதல் முறை சிலிண்டர் வாங்குவோர் புதிய வாடிக்கையாளராகக் கருதப்படுவார். அடுத்த முறை சிலிண்டர் வாங்கும்போது, பழைய சிலிண்டரைக் கொடுத்துவிட்டு நிரப்பப்பட்ட சிலிண்டரைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ விநியோகஸ்தர்கள் மூலமாகவே இந்தப் பணிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு, பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்களால், சிலிண்டர் விநியோகம் நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல் முறை சிலிண்டர் வாங்கும்போது, வாடிக்கையாளர் தங்களது அடையாளத்தை உறுதி செய்யும் படிவங்களை நிரப்ப வேண்டியது இருக்கும்.
Summary
So, can we buy LPG cylinders on Instamart now?
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