தில்லியில் சிக்குன்குனியா பாதிப்பு அதிகரிப்பு!
இந்த ஆண்டு தில்லியில் டெங்கு மற்றும் மலேரியா நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை வெகுவாக குறைந்து, சிக்குன்குனியா பாதிப்புகள் கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதாக தில்லி மாநகராட்சி தரவுகள் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
அதன்படி தேசியத் தலைநகரில் 2025 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை 1,356 டெங்கு, 705 மலேரியா மற்றும் 162 சிக்குன்குனியா வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக தில்லி மாநகராட்சி வெளியிட்ட வெக்டா் பரவும் நோய்கள் குறித்த சமீபத்திய தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. நவம்பா் 29 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைந்த வாரத்திற்கான அறிக்கையின்படி, திசையன் மூலம் பரவும் நோய்களில் டெங்கு கடுமையான சரிவைக் காட்டியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் நகரம் 5,382 டெங்கு நோய்த்தொற்றுகளைப் பதிவுசெய்தது. இந்த ஆண்டு எண்ணிக்கை 2024 இன் சுமையில் நான்கில் ஒரு பங்கிற்கும் குறைவாக உள்ளது. கொசு இனப்பெருக்கத்திற்காக ஆய்வு செய்யப்பட்ட வீடுகளின் எண்ணிக்கை 3.4 கோடியைத் தாண்டியது, அதே நேரத்தில் கொசுக்களால் ஏற்படும் நிலைமைகளுக்கு 1.48 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட சட்ட அறிவிப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
இதற்கிடையில், மலேரியா ஒரு சிறிய சரிவைப் பதிவு செய்துள்ளது, இது 2024 இல் 757 வழக்குகளில் இருந்து இந்த ஆண்டு 705 வழக்குகளாகக் குறைந்துள்ளது. இந்த சரிவு மிதமானது. இருப்பினும், மத்திய, கரோல் பாக் மற்றும் மேற்கு தில்லி உள்ளிட்ட சில மண்டலங்கள் மற்றவற்றுடன் ஒப்பிடும்போது அதிக ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கையை தொடா்ந்து தெரிவிக்கின்றன. இந்த ஆண்டு மலேரியா இறப்புகள் எதுவும் பதிவாகவில்லை.
கோவிட் தொற்றுநோய் காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட காலத்தை விட சிக்குன்குனியா வழக்குகள் கணிசமாக அதிகமாக உள்ளன. தில்லி 2025 ஆம் ஆண்டில் இதுவரை 162 வழக்குகளை பதிவு செய்துள்ளது, இது 2024 ஆம் ஆண்டில் 211 வழக்குகளில் இருந்து குறைந்தது, ஆனால் 2021 (89 வழக்குகள்) மற்றும் 2022 (48 வழக்குகள்) இல் பதிவு செய்யப்பட்ட தொற்றுநோய்களின் எண்ணிக்கையை விட குறிப்பிடத்தக்க வகையில் அதிகமாகும்.
அக்டோபா் மற்றும் நவம்பா் மாதங்கள் தொடா்ந்து அதன் பரவலுக்கு மிகவும் ஏற்ற மாதங்களாக உள்ளன. நவம்பரில் மட்டும் 72 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.
தரவுகளின் மண்டல முறிவும் கணிசமான மாறுபாட்டைக் காட்டுகிறது. நஜஃப்கா், தெற்கு, கரோல் பாக் மற்றும் மத்திய மண்டலங்கள் அனைத்து திசையன் மூலம் பரவும் நோய்களிலும் ஒப்பீட்டளவில் அதிக எண்ணிக்கையைப் பதிவு செய்துள்ளன.
கொசு இனப்பெருக்கத்தைத் தூண்டும் நிலைமைகளுக்காக இந்த ஆண்டு இதுவரை 28,000 க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் மற்றும் ஜி-8 சலான்களில் ரூ 19.8 லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொகையை வசூலித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.