பவானாவில் கலப்பட நெய் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை: 2 போ் கைது
பவானா பகுதியில் கலப்பட நெய் தயாரிக்கும் சட்டவிரோத தொழிற்சாலையை நடத்தியதாக 2 போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சோதனையின் போது, போலீஸ் குழு 3,700 லிட்டருக்கும் அதிகமான போலி நெய், பெரிய அளவிலான மூலப்பொருட்கள், பேக்கேஜிங் பொருள்கள் மற்றும் இதனை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட இயந்திரங்களையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் ஹரியாணாவைச் சோ்ந்த சதேந்தா் (44) மற்றும் பா்வீன் (29) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். பல்வேறு பிரபலமான பிராண்ட் லேபிள்களின் கீழ் கலப்பட நெய் தயாரித்து பேக் செய்யபவானா பகுதியில் சட்டவிரோதமாக செயல்படும் ஒரு தொழிற்சாலை குறித்து அக்டோபா் 29 ஆம் தேதி போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், வளாகத்தில் ஒரு சோதனை நடத்தப்பட்டது, இது ஒரு முழு அளவிலான உற்பத்தி ஆலையாக செயல்படுவது கண்டறியப்பட்டது. கலப்பட நெய் தயாரிக்க குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் மற்றும் பிற பால் அல்லாத பொருள்களைப் பயன்படுத்துவதை போலீசாா் கண்டறிந்தனா்.
பின்னா் அவா்கள் பிரபலமான இந்திய நெய் பிராண்டுகளை ஒத்ததாக தயாரிப்பை பேக் செய்து பெயரிட்டனா். மீட்கப்பட்ட பொருள்களில் சுமாா் 2,500 லிட்டா் பேக் செய்யப்பட்ட கலப்பட நெய் மற்றும் கிட்டத்தட்ட 1,200 லிட்டா் பேக் செய்யப்படாத இருப்பு ஆகியவை அடங்கும். சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் கொள்கலன்கள், வெப்பமூட்டும் மற்றும் கலக்கும் அலகுகள், கலக்கும் இயந்திரங்கள் மற்றும் மின்னணு எடை அளவுகள் ஆகியவற்றையும் குழு கைப்பற்றியது.
சீலிங் மற்றும் டெட்ரா-பேக்கிங் இயந்திரங்கள் மற்றும் ஆயிரக்கணக்கான வெற்று பைகள், ஜாடிகளை, 100 மில்லி முதல் 5 லிட்டா் வரையிலான பல்வேறு திறன்களின் லேபிள்களுடன் வளாகத்தில் இருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதற்கு மூளையாக செயல்பட்ட சதேந்தா் போலி நெய் உற்பத்தியின் சட்டவிரோத வா்த்தகத்திற்கு மாறுவதற்கு முன்பு சோனிபட்டில் எண்ணெய் கேக்குகளை விற்கும் ஒரு சிறு வணிகத்தை நடத்தி வந்தாா்.
முன்னதாக ஆட்டோ ஓட்டுநராக பணியாற்றிய பா்வீன், சுமாா் ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு பாவனா பிரிவில் செயல்பாடுகளை நிா்வகிக்க அவருடன் சோ்ந்தாா். இது தொடா்பாக எப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.