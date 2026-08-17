டிடிஏ வீட்டு வசதித் திட்டத்தின் கீழ் முதல் நாளில் 50 சதவீத குடியிருப்புகள் விற்பனை

சேவை செய்யும் மற்றும் ஓய்வுப் பெற்ற அரசு ஊழியா்கள் மற்றும் பணிபுரியும் நிபுணா்களுக்கான டி. டி. ஏ வீட்டுவசதித் திட்டத்தின் கீழ் தள்ளுபடி விலையில் வழங்கப்பட்ட புதிய ரெடி-டு-மூவ் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் 50 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானவை முதல் நாளில் விற்கப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: 1 பிஎச்கே வீடுகளின் தேவை மிக அதிகமாக இருந்தது, அவை சில மணி நேரங்களுக்குள் முழுமையாக விற்கப்பட்டன. தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கரம்ஜீவி ஆவாஸ் யோஜனா 2026 சனிக்கிழமையன்று பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.தில்லி துணை நிலை ஆளுநா் தரஞ்சிஜி சிங் சந்துவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், 80 வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு முதலில் வருபவா்களுக்கு முன்னுரிமை என்ற அடிப்படையில் தொடங்கப்பட்டது. 1, 218 குடியிருப்புகளில், 661 குடியிருப்புகள் முதல் நாளில் முன்பதிவு செய்யப்பட்டன.
1-பிஎச்கே வீடுகளின் தேவை மிக அதிகமாக இருந்தது, அவை சில மணி நேரங்களுக்குள் முழுமையாக விற்கப்பட்டன. 2-பிஎச்கே மற்றும் 3-பிஎச்கே பிரிவுகளிலும் வலுவான ஆா்வம் காணப்பட்டது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், டி. டி. ஏ பாக்கெட்-11, செக்டா் ஏ 1-ஏ 4, நரேலாவில் பிளாட்டுகளை 25 சதவீத தள்ளுபடியுடன் வழங்குகிறது. தள்ளுபடி விலைகள் 1-பிஎச்கே-க்கு ரூ.33.40 லட்சம் , 2-பிஎச்கே-க்கு ரூ. 75.55 லட்சம் , 3-பிஎச்கே-க்கு ரூ.1.065 கோடியாகவும் தொடங்குகின்றன. இந்த திட்டம் பணிபுரியும் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியா்கள் மற்றும் காா்ப்பரேட், வணிகம், தொழில்முனைவோா் மற்றும் தொழில்முறை துறைகளைச் சோ்ந்த தொழில் வல்லுநா்களை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது.
இது தில்லியில் வீட்டு உரிமையை மிகவும் மலிவாக மாற்றுகிறது. இந்த நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில், டிடிஏ 1,284 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளை விற்றது ரூ.1,020 கோடி வருவாயை ஈட்டியது, அதில் 1,153 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், கிட்டத்தட்ட 90 சதவீதம் நரேலாவில் இருந்தன. மேம்பட்ட இணைப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு காரணமாக நரேலாவின் முறையீடு அதிகரித்து வருகிறது. இந்த வீட்டு வளாகம் வரவிருக்கும் மெட்ரோ நிலையத்திலிருந்து 1.2 கிலோமீட்டா் தொலைவிலும், முன்மொழியப்பட்ட ஆா்ஆா்டிஎஸ் நிலையத்திலிருந்து 1.9 கிமீ தொலைவிலும், நரேலா விளையாட்டு வளாகத்திலிருந்து 2 கிமீ தொலைவிலும், வரவிருக்கும் கல்வி மையத்திலிருந்து 5 கிமீ தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது.
இது யுஇஆா்-ஐ, ஜிடி கா்னல் சாலை மற்றும் யுஇஆா்-ஐஐ ஆகியவற்றிற்கு அருகில் உள்ளது, மேலும் மாமூா்பூா் வனத்தை கவனிக்கவில்லை. இந்த திட்டம் திட்டமிடப்பட்ட, உள்ளடக்கிய நகா்ப்புற வளா்ச்சிக்கான அதன் உறுதிப்பாட்டை பிரதிபலிக்கிறது என்றும், தில்லி மக்களுக்கு மலிவு விலையில், செல்லத் தயாராக உள்ள வீடுகளை வழங்குகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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