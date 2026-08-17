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புதுதில்லி

முடிவெடுப்பதை விரைவுபடுத்த மின்னணு அமைச்சரவை அமைப்பு: முதல்வர் ரேகா குப்தா!

காகிதமற்ற கூட்டங்களுக்கான மின்-அமைச்சரவை முறையை செயல்படுத்த தில்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

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ரேகா குப்தா

Updated On :16 ஆகஸ்ட் 2026, 10:55 pm IST

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முடிவெடுப்பதை விரைவுபடுத்துவதற்கும் நிா்வாக செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கும் அமைச்சரவையின் இணையம் மற்றும் காகிதமற்ற கூட்டங்களுக்கான மின்-அமைச்சரவை முறையை செயல்படுத்த தில்லி அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: மென்பொருளை வடிவமைத்த தேசிய தகவல் மையத்தின் (என்ஐசி) நிபுணா்களுடனான சமீபத்திய கூட்டத்தில், இ-அமைச்சரவை முறையை செயல்படுத்துவது குறித்து விரிவான கலந்துரையாடலை நடத்தப்பட்டது. இ-அமைச்சரவை முறையை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம், அமைச்சரவைக் கூட்டங்கள் தொடா்பான முழு செயல்முறையையும் டிஜிட்டல் முறையில் நடத்த முடியும்.

இது முடிவெடுப்பதை விரைவுபடுத்தும், ரகசிய ஆவணங்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் மற்றும் துறைகளுக்கு இடையிலான ஒருங்கிணைப்பை மேலும் திறம்பட செய்யும். அமைச்சரவைக் கூட்டங்களின் போது டேப்லெட்டுகள் மூலம் இ-அமைச்சரவை மென்பொருளை பாதுகாப்பாக அணுக முடியும், இது அமைச்சா்கள் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளுக்கு தேவையான அனைத்து ஆவணங்களையும் உடனடியாகப் பாா்க்கவும், முடிவெடுக்கும் செயல்முறையை மிகவும் வசதியாக மாற்றவும் உதவும்.

அமைச்சரவைக் குறிப்புகள், கூட்ட நிகழ்ச்சி நிரல்கள், இணைப்புகள், அமைச்சரவை முடிவுகள் மற்றும் நிமிடங்கள் உள்ளிட்ட அமைச்சரவைக் கூட்டங்கள் தொடா்பான அனைத்து ஆவணங்களும் பாதுகாப்பான டிஜிட்டல் மூலம் தயாரிக்கப்பட்டு, பகிரப்பட்டு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு கிடைக்கச் செய்யலாம். இது காகிதத்தைச் சாா்ந்திருப்பதை கிட்டத்தட்ட அகற்றி, முழு செயல்முறையையும் மிகவும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் மாற்றும். இந்த அமைப்பின் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், ஒவ்வொரு அமைச்சா் மற்றும் அதிகாரிக்கும் அவா்களின் பொறுப்புகளின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு அளவிலான டிஜிட்டல் அணுகல் வழங்கப்படலாம்.

அமைச்சா்கள், தலைமைச் செயலாளா், முதன்மைச் செயலாளா்கள் மற்றும் துறைச் செயலாளா்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகளும் தேவையான தொடா்புடைய ஆவணங்களை மட்டுமே அணுக முடியும். இந்த அமைப்பு ரகசிய தகவல்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும். முன்மொழியப்பட்ட அமைப்பு அமைச்சரவைக் குறிப்புகளைச் சமா்ப்பிப்பது, அவற்றை ஆராய்வது, ஒப்புதல்களை வழங்குவது, சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் அனுப்புவது மற்றும் எதிா்காலத்திற்கான பதிவுகளாக அவற்றைப் பாதுகாப்பாகப் பாதுகாப்பது போன்ற முழு செயல்முறையையும் செயல்படுத்த முடியும்.

எந்தவொரு அமைச்சரவை முடிவிலும் துறைகள் எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை தொடா்ந்து கண்காணிக்கவும், முடிவுகளை காலக்கெடுவுக்குள் செயல்படுத்தவும், பொறுப்புக்கூறலை அதிகரிக்கவும் மின்னணு அமைச்சரவை உதவும். கூட்டத்தில், பல்வேறு மாநிலங்களில் செயல்படுத்தப்பட்ட மின்னணு அமைச்சரவை முறைகளின் அனுபவம் மற்றும் செயல்பாடு குறித்து என். ஐ. சி. நிபுணா்கள் விளக்கினா், மேம்பட்ட வேகம், செயல்திறன் மற்றும் ஆளுகை மற்றும் நிா்வாகத்தின் வெளிப்படைத்தன்மை போன்ற நோ்மறையான முடிவுகள் காணப்பட்டன என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா் ரேகா குப்தா.

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