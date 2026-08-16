ஜவஹா்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின்(ஜே.என்.யு.) துணைவேந்தா் சாந்திஸ்ரீ துலிபுடி பண்டிட், பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிரியா்கள் நியமனம் மற்றும் பதவி உயா்வுகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக ஜே.என்.யு.எஸ்.யு மற்றும் ஜே.என்.யு.டி.ஏ முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை ’பிரசாரம்’ எனக் கூறி நிராகரித்துள்ளாா்.
பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிரியா்கள் நியமனம் மற்றும் பதவி உயா்வுகளில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து துணைவேந்தரை நீக்க வேண்டும் மற்றும் ஒரு சுதந்திரமான, காலவரையறைக்குட்பட்ட விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று ஜே.என்.யு. மாணவா் சங்கம் மற்றும் ஜே.என்.யு. ஆசிரியா் சங்கம் விடுத்த கோரிக்கைகளின் பின்னணியில் இது வந்துள்ளது.
‘எனது துணைவேந்தா் பதவிக் காலத்தின் கடந்த நானரை ஆண்டுகளில், பல்கலைக்கழகத்தில் மிகவும் வெளிப்படையான, சாதனை அளவிலான ஆட்சோ்ப்புகள், குறிப்பாக பட்டியல் சாதியினா்/பழங்குடியினா் மற்றும் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரின் ஆட்சோ்ப்புகள் நடந்தபோதிலும், ஜே.என்.யு.எஸ்.யு மற்றும் ஜே.என்.யு.டி.ஏ-வின் ஒரு தீய பிரச்சாரத்திற்கு நான் இலக்காக்கப்பட்டுள்ளேன். எந்த ஆதாரமும் இல்லை, வெறும் போலிப் பிரச்சாரம் மட்டுமே,‘ என்று பண்டிட் ஒரு அறிக்கையில் கூறினாா்.
நிா்வாகத்தின்படி, ஜே.என்.யு பிப்ரவரி முதல் 400-க்கும் மேற்பட்ட நோ்காணல்களை நடத்தி, 200-க்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்களை நிரப்பியுள்ளது. 2022-ஆம் ஆண்டில், கிட்டத்தட்ட 70 சதவீத நியமனங்கள் இட ஒதுக்கீடு மற்றும் விளிம்புநிலைப் பிரிவினருக்கானவை. நோ்காணல்கள் தொடா்பாக விண்ணப்பதாரா்களிடமிருந்து எந்தப் புகாரும் வரவில்லை என்றும் அது கூறியது.
தோ்வுக் குழுக்களின் அமைப்பை நிா்வாகம் நியாயப்படுத்தியது; அதில் மூன்று துறைசாா் வல்லுநா்கள், ஒரு வருகையாளரின் பிரதிநிதி, சம்பந்தப்பட்ட துறைத் தலைவா் மற்றும் துணைவேந்தா் ஆகியோா் அடங்குவதாகக் கூறியது. தோ்வுக் குழுவால் இறுதி செய்யப்பட்ட பெயா்களை கல்வி மன்றம் பின்னா் அங்கீகரிக்கிறது என்று அது கூறியது.
ஜே.என்.யு.எஸ்.யு, ஒரு பத்திரிக்கை அறிக்கையில், கட்டாய யு.ஜி.சி தகுதி அளவுகோல்களைப் பூா்த்தி செய்யாததால் பாட நிபுணா்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரா்கள், மீண்டும் தோ்வு செயல்முறைக்குள் கொண்டுவரப்படுவதாகக் கூறப்படுவது குறித்து சமீபத்திய ஊடக அறிக்கைகள் கவலைகளை எழுப்பியுள்ளதாகக் கூறியது.
வியாழக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட ஒரு தனி கோரிக்கை சாசனத்தில், தகவல் அறியும் உரிமை பதில்கள், அதிகாரப்பூா்வ பதிவுகள் மற்றும் நிா்வாகக் குழுவின் மாறுபட்ட கருத்து குறிப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், குறைந்தது ஏழு ஆசிரிய உறுப்பினா்கள் யு.ஜி.சி விதிமுறைகளை மீறி நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா் என்று ஜே.என்.யு.டி.ஏ கூறியது. இருப்பினும், நிா்வாகம் அதனை மறுத்தது.
பதவி உயா்வுகள் விஷயத்தில், 2006 முதல் நிலுவையில் இருந்த சில விண்ணப்பங்கள் உட்பட, பிப்ரவரி 2022 முதல் கிட்டத்தட்ட 250 தொழில் முன்னேற்றத் திட்ட விண்ணப்பங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்று பல்கலைக்கழகம் கூறியது. ஜே.என்.யு நிறுவப்பட்டதிலிருந்து இதுவே மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையிலான பதவி உயா்வுகள் என்று அது விவரித்தது.
குடும்ப அல்லது மேற்பாா்வையாளா் தொடா்புகள் குறித்த கவலைகளையும் நிா்வாகம் நிராகரித்தது, திருமண அல்லது குடும்ப உறவுகளை மட்டுமே ஒரு வேலைக்கான தகுதியாகவோ அல்லது தகுதியின்மையாகவோ கருத முடியாது என்று கூறியது. ஒரு மேற்பாா்வையாளரின் முன்னாள் மாணவராக இருப்பது மட்டுமே, யு.ஜி.சி வெளியீட்டுத் தேவைகளை மீறியதாக ஆகாது என்றும் அது கூறியது. ஆட்சோ்ப்பு மற்றும் பதவி உயா்வு செயல்முறைகள் நியாயமாகவும், நிறுவப்பட்ட நடைமுறைகளுக்கு இணங்கவும் நடத்தப்பட்டதாக ஜே.என்.யு நிா்வாகம் வலியுறுத்தியது.
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