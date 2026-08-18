தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து மகளிருக்கான 200 மின் பேருந்துகள் இயக்கப்படும்: அமைச்சா் பங்கஜ் சிங்

தில்லி அரசு 200 புதிய மின் பேருந்துகளை அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது, இதில் அதிக தேவை உள்ள வழித்தடங்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக பகுதிகளுக்கு 56 பெண்கள் சிறப்பு பேருந்துகளும் அடங்கும் என்று போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் பங்கஜ் சிங் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் பேசியதாவது: புதன்கிழமை தொடங்கப்படவுள்ள இந்த அறிமுகத்துடன், தில்லியின் ஒட்டுமொத்த பேருந்து எண்ணிக்கை 4,938 மின்சார பேருந்துகள் மற்றும் 1,750 சிஎன்ஜி பேருந்துகள் அடங்கிய 6,800 பேருந்துகளை எட்டும். சமீபத்திய முன்முயற்சிகள் தில்லியின் பொதுப் போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதில் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க படியைக் குறிக்கின்றன, அதே நேரத்தில் நகரம் தூய்மையான மற்றும் நிலையான போக்குவரத்தை நோக்கி நகா்கிறது.
பசுமையான, தூய்மையான மற்றும் எதிா்காலத்திற்குத் தயாராக இருக்கும் டெல்லியைக் கட்டியெழுப்புவதற்கான பரந்த பாா்வையுடன் இந்த முன்முயற்சிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த திட்டத்தின்படி, தில்லி போக்குவரத்துக் கழகம் (டி. டி. சி) 15 உயா் தேவை வழித்தடங்களில் 30 பெண்கள் சிறப்பு பயணங்களையும், 13 வழித்தடங்களில் 26 பல்கலைக்கழக பெண்கள் சிறப்பு (யு-எஸ். பி. எல்) பயணங்களையும் அறிமுகப்படுத்தும்.
உழைக்கும் பெண்கள் மற்றும் மாணவா்களின் அன்றாட பயணத் தேவைகளை மனதில் கொண்டு அா்ப்பணிப்பு சேவைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சிறப்பு பேருந்துகள் நேரு பிளேஸ், எய்ம்ஸ், சவுத் எக்ஸ்டென்ஷன், ஆா். கே. புரம், கன்னாட் பிளேஸ், ஐடிஓ, தில்லி செயலகம், கரோல் பாக், காஷ்மீா் கேட் மற்றும் சிவாஜி ஸ்டேடியம் போன்ற வேலைவாய்ப்பு மற்றும் அரசு மையங்களுடன் குடியிருப்பு பகுதிகளை இணைக்கும்.
இந்த குறைந்த தள, குளிரூட்டப்பட்ட பேருந்துகளில் சிசிடிவி கேமராக்கள், அவசரக்கால பொத்தான்கள், நிகழ்நேர கண்காணிப்பு மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பயணிகளுக்கான அணுகல் அம்சங்கள் உள்ளிட்ட நவீன பயணிகள் வசதிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. யு-எஸ்பிஎல் சேவைகள் இந்து கல்லூரி, ராம்ஜாஸ் கல்லூரி, தௌலத் ராம் கல்லூரி, ஸ்ரீ ராம் கல்லூரி, எல்எஸ்ஆா், காா்கி கல்லூரி, ஹன்ஸ்ராஜ் கல்லூரி, எஸ்பிஎம் கல்லூரி, தேஷ்பந்து கல்லூரி உள்ளிட்ட முக்கிய கல்லூரிகளுக்கு இணைப்பை வழங்கும்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தில்லி-கா்னல் வழித்தடத்தில் ஐந்து முழு மின்சார, குளிரூட்டப்பட்ட பேருந்துகளையும் டி. டி. சி அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. இந்த சேவை சுமாா் 133 கிலோமீட்டா் ஒரு வழி நடைபாதையில் ஒவ்வொரு திசையிலும் 10 தினசரி பயணங்களை வழங்கும் என்றாா் பங்கஜ் சிங்.
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