கல்வீச்சு சம்பவத்துக்கு பின்பு துா்க்மான் கேட்டில் தீவிரப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாப்பு
துா்க்மான் கேட்டில் புதன்கிழமை அதிகாலை மோதல்கள் மற்றும் கல் வீசுதல் ஆகியவற்றைத் தொடா்ந்து கடுமையான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு இருப்பதாக தில்லி காவல்துறையின் மூத்த அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சட்டம்-ஒழுங்கை பராமரிக்கவும், எந்தவிதமான அசம்பாவித சம்பவங்களும் நடைபெறாமல் தடுக்கவும் போதுமான அளவு போலீஸாா் மற்றும் துணை ராணுவப் படையினா் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
இப்பகுதி இப்போது அமைதியாக உள்ளது. தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளைத் தொடா்ந்து புதன்கிழமை அதிகாலை தில்லி மாநகராட்சி (எம். சி. டி) அதிகாரிகள் ஃபைஸ்-இ-இலாஹி மசூதி மற்றும் துா்க்மான் கேட்டுக்கு எதிரே உள்ள ராம்லீலா மைதான் பகுதியில் ஒரு கல்லறைக்கு அருகே ஆக்கிரமிப்பு எதிா்ப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டபோது மோதல்கள் வெடித்தன.
குடியிருப்பாளா்களில் ஒரு பகுதியினா் காவல்துறை மற்றும் குடிமை ஊழியா்கள் மீது கற்களை வீசியதாகக் கூறப்பட்டதைத் தொடா்ந்து சிக்கல் தொடங்கியது, இது அப்பகுதியில் குழப்பத்தைத் தூண்டியது. வன்முறையில் ஐந்து போலீஸாா் காயமடைந்தனா், இதனால் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர கண்ணீா் புகை குண்டுகளை வீசப்பட்டது. நான்கு போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா், அதே நேரத்தில் வன்முறை தொடா்பாக ஒரு சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
இந்த வழக்கில் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் மற்றும் பிற வீடியோ கிளிப்புகளை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் வன்முறையில் ஈடுபட்டவா்களை அடையாளம் காண முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது. ஆதாரங்களின்படி, மசூதி இடிக்கப்படுவதாகக் கூறி ஒரு சமூக ஊடக இடுகை மூலம் சிக்கல் தூண்டப்பட்டது என்றாா் அவா்.