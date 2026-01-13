பால்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கு பகுதியில்3 மாதங்களில் 4.5 ஏக்கா் நிலம் மீட்பு: எம்சிடி தகவல்
புது தில்லி: பால்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கில் உயிரி சுரங்கப் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும், களத்தில் காணக்கூடிய முன்னேற்றம் இருப்பதாகவும் தில்லி மாநகராட்சி (எம்சிடி) திங்களன்று தெரிவித்துள்ளது.
சபைத் தலைவா் பிரவேஷ் வாஹி பால்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கை ஆய்வு செய்து, நடந்து வரும் உயிரி சுரங்கப் பணிகளை மதிப்பாய்வு செய்தாா். மண்டல துணை ஆணையா் உள்பட மூத்த அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா் என்று எம்சிடி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ஆய்வின் போது, பிரவேஷ் வாஹி பணிகளை விரிவாக மதிப்பாய்வு செய்து, முன்னேற்றத்தை உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கவும், நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் இலக்குகள் எட்டப்படுவதை உறுதிசெய்யவும் மாதாந்திர ட்ரோன் கணக்கெடுப்பு அறிக்கைகளை சமா்ப்பிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டதாக மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
அவரது கூற்றுப்படி, தளத்தின் தினசரி உயிரி சுரங்கத் திறன் இப்போது ஒரு நாளைக்கு 15,000 டன்களை எட்டியுள்ளது. இது குப்பை மேட்டை அகற்றும் பணியை விரைவுபடுத்த உதவுகிறது. கடந்த மூன்று மாதங்களில் சுமாா் 4.5 ஏக்கா் நிலம் ஏற்கெனவே மீட்கப்பட்டுள்ளது.
பால்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கை டிசம்பா் 2026-க்குள் அகற்றுவதற்கு மாநகராட்சி உறுதிபூண்டுள்ளது என்றும், காலக்கெடுவை பூா்த்தி செய்ய அனைத்து சாத்தியமான முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவா் கூறினாா்.
‘பால்ஸ்வா குப்பைக் கிடங்கில் உயிரி சுரங்கப் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகின்றன‘ என்று பிரவேஷ் வாஹி கூறினாா். அனைத்து இயந்திரங்களும் சீராக செயல்பட்டு வருவதாகவும், தூசி மற்றும் துா்நாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்த வழக்கமான தெளிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் கூறினாா்.
தில்லியின் பாரம்பரிய குப்பைக் கிடங்குகளில் உயிரி சுரங்கப் பணிகள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வேகத்தில் நடந்து வருவதாகவும் பிரவேஷ் வாஹி கூறினாா்.
பால்ஸ்வா, ஓக்லா மற்றும் காஜிப்பூரில் 3.9 மில்லியன் மெட்ரிக் டன்களுக்கும் அதிகமான கழிவுகள் அறிவியல் பூா்வமாக சரிசெய்யப்பட்டுள்ளன, நகரத்தின் மொத்த தினசரி கொள்ளளவு இப்போது ஒரு நாளைக்கு 30,000 டன்களாக உள்ளது.
சுற்றுச்சூழல் விதிமுறைகளை கண்டிப்பாகப் பின்பற்றவும், தூசி, துா்நாற்றம் மற்றும் கசிவு மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்தவும், அருகிலுள்ள குடியிருப்பாளா்கள் சிரமப்படாமல் இருக்க தொழிலாளா் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் அவா் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டதாக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.