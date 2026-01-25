தில்லி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் ரூ.20 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகள் மற்றும் பிற மதிப்புமிக்க பொருள்களைக் கொண்ட பையைத் திருடியதாகக் கூறப்படும் 18 வயது பெண் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து காவல் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் முதலாமாண்டு பிஎஸ்சி மாணவி ஹினா என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். தங்க நகைகள் மற்றும் பிற பொருள்கள் கொண்ட பையைத் திருடியது தொடா்பான புகாரைத் தொடா்ந்து, ஜனவரி 22-ஆம் தேதி கஷ்மீரி கேட் மெட்ரோ காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, சாந்தினி சௌக் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகளை போலீஸாா் ஆய்வு செய்தனா். அதில் இளஞ்சிவப்பு நிற ஜாக்கெட் மற்றும் கருப்பு பேன்ட் அணிந்த ஒரு இளம் பெண் பையை எடுத்துக்கொண்டு மில்லினியம் சிட்டி சென்டா் நோக்கி மெட்ரோ ரயிலில் ஏறுவதாக காட்டியது.
பாரகம்பா மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் உள்ள உள் சிசிடிவி கேமராக்களை மேலும் பகுப்பாய்வு செய்ததில், அதே பெண் நொய்டா செக்டா்-52 மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தின் கேட் எண் 2-இலிருந்து முன்னோக்கி பயணித்து பின்னா் வெளியேறியதைக் காட்டியது.
தொழில்நுட்ப மற்றும் கையேடு தகவல்களின் அடிப்படையில், சந்தேக நபா் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா். விசாரணையின் போது, ஹினா தனது உறவினரின் திருமணம் தொடா்பான ஷாப்பிங்கிற்காக தனது குடும்பத்தினருடன் சாந்தினி சௌக் சந்தைக்கு வந்ததாக போலீஸாரிடம் கூறினாா்.
மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் சாமான்களை ஸ்கேன் செய்யும் போது, புகாா்தாரரின் கூடுதல் பையை வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்ாக அவா் கூறினாா். பை குறித்து அதிகாரிகளுக்கு ஏன் தெரிவிக்கவில்லை என்பதற்கான திருப்திகரமான விளக்கத்தை அவா் வழங்கத் தவறிவிட்டாா்.
விசாரணைக்குப் பிறகு அந்த பை அப்படியே மீட்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக தங்க நகைகள் மற்றும் பிற பொருள்கள் முழுமையாக மீட்கப்பட்டன. குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு முன் குற்றப் பதிவு எதுவும் இல்லை.
சட்டத்தின் தொடா்புடைய விதிகளின் கீழ் பொருத்தமான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று காவல் துறை அதிகாரி தெரிவித்தாா்.