கிழக்கு தில்லியின் மது விஹாரில் உள்ள ஒரு இடத்திற்கு, ஒரு தனியாா் அந்நிய செலாவணி நிறுவனத்தின் டெலிவரி ஊழியா் ஒருவா், பரிவா்த்தனை செய்வதாகக் கூறி வரவழைக்கப்பட்டு, மிளகு ஸ்ப்ரேயைப் பயன்படுத்தி செயலிழக்கச் செய்யப்பட்ட பின்னா், அவரிடமிருந்து ரூ.9.79 லட்சம் மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு நாணயம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாகக் காவல்துறை செவ்வாயன்று தெரிவித்தது.
இது தொடா்பாக உத்தரப் பிரதேசத்தின் மீரட் மாவட்டத்தில் இருந்து இரண்டு போ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். மேலும், இந்தக் கொள்ளையில் இன்னும் பலருக்கும் தொடா்பு இருக்கலாம் எனக் காவல்துறை தெரிவித்தது.
பாதிக்கப்பட்டவரான ஹரே கிருஷ்ண ஜனா (42), நொய்டாவைச் சோ்ந்த அந்நிய செலாவணி பரிவா்த்தனை நிறுவனத்தில் கள நிா்வாகியாகப் பணிபுரிகிறாா். அவருக்கு ஜூலை 6 அன்று, மது விஹாரில் உள்ள சாய் சௌக்கிற்கு 5,500 யூரோக்களை அவசரமாக டெலிவரி செய்வதற்கான உண்மையான ஆா்டா் போலத் தோன்றும் ஒரு ஆா்டா் வந்தது.
‘அழைத்தவா் தன்னை ’திரு சிங்’ என்று அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டு, ஜனாவுடன் தொடா்ந்து தொடா்பில் இருந்தாா். மேலும், ஒரு நேரடி இருப்பிடத்தையும் பகிா்ந்துகொண்டு, இது ஒரு முறையான பரிவா்த்தனை போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தினாா்,‘ என்று துணை காவல் ஆணையா் (கிழக்கு) ராஜீவ் குமாா் கூறினாா்.
ஜனா 5,500 யூரோக்கள், 35,000 தாய் பாட், 2,600 அமெரிக்க டாலா்கள், 1,200 சீன யுவான் மற்றும் ரூ. 10,000 ரொக்கம் ஆகியவற்றை எடுத்துச் சென்ாகவும், அந்தப் பொருட்களின் மொத்த மதிப்பு சுமாா் ரூ. 9.79 லட்சம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது.
அவா் குறிப்பிட்ட இடத்திற்குச் சென்றபோது, ஒரு காருக்குள் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டாா். அவா் வாகனத்தில் ஏறியவுடன், மூன்று நபா்கள் அவா் மீது மிளகுத் தெளிப்பானைப் பயன்படுத்தியதாகவும், வெளிநாட்டு நாணயங்கள் மற்றும் பணம் இருந்த பையைப் பறித்துக்கொண்டு, ஜனாவை சாலையோரத்தில் விட்டுவிட்டு காரில் தப்பிச் சென்ாகவும் அதிகாரி கூறினாா்.
இது தொடா்பாக பாண்டவ் நகா் காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டு, கொள்ளையை விசாரிக்க ஒரு சிறப்பு குழு அமைக்கப்பட்டது. போலி அடையாளத்தைப் பயன்படுத்தி அந்த விநியோகமே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்ததை குழுக்கள் கண்டுபிடித்தன.
‘அழைப்பாளா் வழங்கிய முகவரி பல ஆண்டுகளாக பூட்டப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது, மேலும் உள்ளூா் விசாரணையில் ’திரு சிங்’ என்ற பெயரில் யாரும் அங்கு வசித்ததில்லை என்பது தெரியவந்தது,‘ என்று துணை ஆணையா் கூறினாா்.
மேலும், ஆா்டரைச் செய்யப் பயன்படுத்தப்பட்ட கைபேசி எண் போலி அடையாள ஆவணங்களைப் பயன்படுத்திப் பெறப்பட்டிருந்ததையும் காவல்துறை கண்டறிந்தது. இது, குற்றத்தைச் செய்வதற்கு முன்பு சந்தேக நபா்கள் தங்கள் அடையாளங்களை மறைக்க விரிவான நடவடிக்கைகளை எடுத்திருந்ததைக் காட்டுகிறது.
பின்னா், அழைப்பு விவரப் பதிவுகளை ஆய்வு செய்தல், இருப்பிட வரைபடம் மற்றும் தொடா்ச்சியான கள விசாரணைகள் ஆகியவை முதலில் புலனாய்வாளா்களை மேற்கு தில்லியில் உள்ள விஷ்ணு காா்டனுக்கும், பின்னா் உத்தரப் பிரதேசத்தின் மீரட்டில் உள்ள முல்தான் நகருக்கும் அழைத்துச் சென்றன. அங்கு சந்தேக நபா்களுக்குத் தொடா்புகள் இருப்பதாக நம்பப்பட்டது.
ரகசிய விசாரணைகளைத் தொடா்ந்து, மீரட்டைச் சோ்ந்த காா்த்திக் (20) மற்றும் கவல்ஜீத் (23) ஆகிய இருவரையும் போலீசாா் கைது செய்தனா். விசாரணையின் போது, இருவரும் தங்கள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டனா்,என்று துணை ஆணையா் கூறினாா்.
அவா்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், கொள்ளைக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் காரையும், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு நாணயத்தின் ஒரு பகுதியான 1,100 யூரோக்களையும் போலீசாா் மீட்டெடுத்தனா்.
இந்தக் கொள்ளையைத் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தியதில் மேலும் பலா் ஈடுபட்டிருக்கலாம் என்று போலீசாா் சந்தேகிக்கின்றனா், மேலும் மீதமுள்ள குற்றவாளிகளைக் கண்டறியவும், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட மீதமுள்ள வெளிநாட்டு நாணயத்தை மீட்கவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
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