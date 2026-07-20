நீட் தோ்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரத்தில் மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதானின் ராஜினாமாவைக் கோரி நடைபெறும் போராட்டத்தில் அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் இணைய வேண்டும் என தில்லியின் முன்னாள் துணை முதல்வா் மணீஷ் சிசோடியா ஞாயிற்றுக்கிழமை வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
ஜந்தா் மந்தரில் போராட்டக்காரா்களிடையே உரையாற்றிய சிசோடியா, கல்வி சீா்திருத்தங்களுக்கு தொடா்ச்சியான முயற்சிகள் தேவை என்று கூறினாா்.
‘கல்வி சீா்திருத்தம் ஒரு சிறிய பணி அல்ல. இதற்கு பல ஆண்டுகால தொடா்ச்சியான முயற்சி தேவை. நான் என் வாழ்நாள் முழுவதும் கல்வி சீா்திருத்தங்களுக்காக உழைத்திருக்கிறேன், மேலும் என் வாழ்நாள் முழுவதையும் இந்த நோக்கத்திற்காக அா்ப்பணிக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன்,‘ என்று அவா் கூறினாா்.
ஜந்தா் மந்தரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவா்களை ‘கல்விப் புரட்சியின் வீரா்கள்‘ என்று அழைத்த சிசோடியா, அபிஜீத் திப்கே மற்றும் அவரது தோழா்கள் ‘கல்வி மாஃபியாவிற்கு‘ எதிரான போராட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளனா் என்றும் கூறினாா். ஆம் ஆத்மி கட்சித் தலைவரான அவா், சோனம் வாங்சுக் தனது உடல்நலத்தைப் பணயம் வைத்து இந்த இயக்கத்தை வலுப்படுத்தியுள்ளாா் என்றும், போராட்டக்காரா்களிடம் இன்னும் பேசாததற்காக அரசாங்கத்தைக் கண்டிப்பதாகவும் கூறினாா்.
‘மத்திய அரசு இதுவரை இந்தப் போராட்டத்தைப் புறக்கணித்து, சோனம் வாங்சுக்கின் வேண்டுகோளையும் கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட்டது. அதனால்தான் நாடு முழுவதிலுமிருந்து இளைஞா்கள் இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்த ஒன்றிணைந்துள்ளனா். அவா்களின் குரல் கேட்கப்பட வேண்டும், மேலும் இந்தப் பிரச்சினை நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட வேண்டும்,‘ என்று அவா் கூறினாா்.
இதற்கிடையில், ஆம் ஆத்மி கட்சி இந்தப் போராட்டத்தை அரசியல் நோக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்துவதாக பாஜக குற்றஞ்சாட்டியது. ஜூன் 21 அன்று நீட் மறுதோ்வு இருந்தபோதிலும், ஜூன் 28 அன்று தொடங்கிய வாங்சுக்கின் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்திற்கு ஆம் ஆத்மி, காங்கிரஸ் மற்றும் இடதுசாரிக் கட்சிகள் ஆதரவளிப்பதாக தில்லி பாஜக தலைவா் ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ரா குற்றஞ்சாட்டினாா். ‘இந்தப் போராட்டத்தின் நோக்கம் மாணவா்களின் பிரச்சினைகளை எழுப்புவது அல்ல, மாறாக மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் போது ‘தெருக்களில் இருந்து நாடாளுமன்றம் வரை அமளியை ஏற்படுத்துவதே‘ என்று அவா் கூறினாா்.
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